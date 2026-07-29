«Мы профессионалы»: молодежная команда СУЭК-Красноярск завоевала серебро Большого кубка и Кубок признания на юбилейной смене ТИМ «Бирюса»

Отметим, что в прошлом году команда СУЭК-Красноярск стала бронзовым призёром Малого кубка, а в этом сезоне впервые за долгое время боролась за главный трофей форума и сразу завоевала серебро. А Кубок признания стал ещё одним подтверждением того, что команду запомнили не только за высокий результат, но и за атмосферу, которую она создала на смене «Мы профессионалы» 20-го Всероссийского форума ТИМ «Бирюса».