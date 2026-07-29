В РФ утвердили предварительный стандарт для цифровых моделей поликлиник

Как отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов, 49% застройщиков в России используют технологии информационного моделирования в своей деятельности и применение таких технологий становится обязательным для все большего числа проектов. «ТИМ повышает эффективность в стройке, в том числе, сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов — на 50%, снижает количество ошибок при проектировании на 80%. Это в конечном счете позитивно влияет на качество и скорость возведения жилья и социальных объектов для граждан», — сказал он.