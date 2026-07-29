В РФ утвердили предварительный стандарт для цифровых моделей поликлиник

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт, формирующий нормативную основу для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«Новый стандарт устанавливает единые подходы к формированию цифровых информационных моделей (ЦИМ) поликлиник в составе информационной модели объекта капитального строительства и определяет требования к созданию и ведению цифровой информационной модели поликлиники на всех этапах жизненного цикла объекта — от предпроектной подготовки и архитектурно-строительного проектирования до строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса», — говорится в сообщении.
Документ закрепляет базовые процессы ведения цифровой информационной модели объекта капитального строительства и требования к составу атрибутивных данных элементов ЦИМ поликлиники. Также стандарт устанавливает требования к структуре цифровых моделей: так, для каждого отдельного здания должна формироваться самостоятельная ЦИМ.
Как отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов, 49% застройщиков в России используют технологии информационного моделирования в своей деятельности и применение таких технологий становится обязательным для все большего числа проектов. «ТИМ повышает эффективность в стройке, в том числе, сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов — на 50%, снижает количество ошибок при проектировании на 80%. Это в конечном счете позитивно влияет на качество и скорость возведения жилья и социальных объектов для граждан», — сказал он.
Глава Росстандарта Антон Шалаев, в свою очередь, подчеркнул, что цифровые технологии становятся важным инструментом повышения эффективности строительной отрасли. Распространение новых подходов на социально значимые объекты, такие как поликлиники, позволяет создавать более комфортную и функциональную инфраструктуру для граждан, добавил он.