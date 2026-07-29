«Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против техносектора РФ

Приманкой для пострадавших стали файлы, в которых часть кириллических букв подменена на другие символы. На баннере в документах утверждается, что для корректного отображения текста необходимо «включить содержимое», но на самом деле это запускает цепочку заражения. Файл подгружает удаленный шаблон с макросом, который выполняет вредоносную нагрузку. После чего злоумышленники шпионят за жертвой и похищают необходимые им файлы.