«Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против техносектора РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую кампанию кибершпионажа хакерской группы GOFFEE, которая нацелена преимущественно на российский технологический сектор. Об этом ТАСС сообщили в компании.
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа группы GOFFEE, направленную преимущественно на технологический сектор в России. В качестве приманки злоумышленники рассылают фишинговые письма с вложениями, замаскированными под поврежденные документы", — рассказали в пресс-службе.
Приманкой для пострадавших стали файлы, в которых часть кириллических букв подменена на другие символы. На баннере в документах утверждается, что для корректного отображения текста необходимо «включить содержимое», но на самом деле это запускает цепочку заражения. Файл подгружает удаленный шаблон с макросом, который выполняет вредоносную нагрузку. После чего злоумышленники шпионят за жертвой и похищают необходимые им файлы.
Как отметили в «Лаборатории Касперского», группа существенно обновила свои методы и инструментарий. Атакующие используют контейнерную инфраструктуру.