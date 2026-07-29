Проходческий комплекс «Норда» начинает уникальный для горной отрасли проект на руднике «Таймырский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске на руднике «Таймырский» начал работу механизированный проходческий комплекс «Норда». Он разработан специально для работы в твердых рудах. Ранее подобные комплексы применялись преимущественно в строительстве тоннелей, а также в соляных и угольных породах.
В Норильске «Норда» будет использоваться для добычи богатой руды на залежи «Северная-4».
Вице-президент — директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов отметил: «Мы начинаем уникальный для горной отрасли проект. На твердых рудах такое оборудование еще не применялось. “Норда” открывает для нас новый подход к проходке: более технологичный, безопасный и управляемый».
Длина комплекса 160 м, масса — около 700 т. Его рабочий орган механически разрушает горную породу, формируя тоннель диаметром 5,53 м. Он оснащен электрическим приводом и цифровой системой управления: информация о параметрах работы, состоянии оборудования, производительности и простоях в реальном времени передается на поверхность. В дальнейшем технология позволит последовательно повышать уровень автоматизации подземных работ и сократить присутствие людей непосредственно в забое.
Проект реализуется «Норникелем» совместно с компанией «Индустрия горнодобывающих технологий» и производителем Robbins. Разработка технологии велась более десяти лет. Она позволяет отказаться от буровзрывного способа проходки: вместо серии взрывов машина непрерывно скалывает породу и продвигается с помощью гидравлических распорных устройств. Это снижает вибрационное воздействие на горный массив и исключает связанные со взрывом разрушения породы.
Для монтажа «Норды» на «Таймырском» подготовили специальную камеру. В Норильск также доставили около 300 т периферийного оборудования и запасных частей, а персонал, который будет работать с комплексом, прошел необходимое обучение.
Расчетная скорость проходки комплекса — до 500 м в месяц с потенциалом дальнейшего роста. В 2026 году с использованием «Норды» планируется добыть 150 тысяч т руды; в перспективе производительность может достичь 500 тысяч т в год.