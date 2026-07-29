Проходческий комплекс «Норда» начинает уникальный для горной отрасли проект на руднике «Таймырский»

Длина комплекса 160 м, масса — около 700 т. Его рабочий орган механически разрушает горную породу, формируя тоннель диаметром 5,53 м. Он оснащен электрическим приводом и цифровой системой управления: информация о параметрах работы, состоянии оборудования, производительности и простоях в реальном времени передается на поверхность. В дальнейшем технология позволит последовательно повышать уровень автоматизации подземных работ и сократить присутствие людей непосредственно в забое.