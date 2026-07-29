Промежуточные итоги путины-2026 подвели в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, как и на всем Дальнем Востоке, набирает ход лососевая путина — регион удерживает третье место среди других субъектов ДФО по вылову водных биоресурсов. Однако стихия, как всегда, вносит свои непредсказуемые коррективы. Несмотря на трудности, представители отрасли уверены, что добиться плановых показателей к концу сезона всё же удастся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Улов идёт по расписанию.
Старт лососевой путине-2026 был дан 1 июня, и первые недели промысла разворачивались исключительно в подзоне Приморья. С 15 июня к процессу подключились река Амур и Амурский лиман, а с 1 июля эстафету приняла Северо-Охотоморская подзона, объединяющая Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.
Как отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, на сегодняшний день основная масса улова сконцентрирована в южной части приморской подзоны, и подходы там, признаёт эксперт, выдались непростыми. Именно поэтому на недавнем заседании профильной комиссии был принят ряд оперативных решений, скорректировавших утверждённые до начала путины планы.
На Амуре обстановка пока сдержанная: летне-осенний ход, в первую очередь горбуши, только начинает набирать силу. Цифры скромные — порядка 1,7 тыс. тонн по одним позициям и около 800 тонн по другим, но это, скорее, «обкатка» механизмов перед большой волной, которая должна прийти осенью.
Компенсация летнего недолова за счёт осеннего хода теоретически возможна, добавляет Сергей Рябченко. В противном случае необходимо будет внести в стратегию существенные корректировки.
— Мы сейчас находимся на этапе, который во многом задаст тон всей путине. Сохраняем умеренный оптимизм и надеемся выйти на итоговый прогноз в 50−55 тыс. тонн. Но здесь ключевая ставка сделана именно на горбушу: если она подойдет массово, тогда названные цифры реализуемы. Если же по каким-то причинам ход окажется слабее, итоговый вылов будет существенно ниже, — подчеркнул спикер.
При этом предприятия, получившие изначально небольшие квоты, уже активизировались — для них заранее сформировали резерв. Так, пять компаний края получили дополнительные объёмы: 100 тонн горбуши и 10 тонн летней кеты в бассейне Амура и Амурском лимане. Очередная комиссия по распределению резервов состоялась и 8 июля.
Нераспределённые объёмы, объяснил глава краевой Ассоциации предприятий рыбной отрасли, — это осознанная практика. Ежегодно от 30 до 50% водных биоресурсов оставляют на случай, если в одном районе рыба идёт активнее, а в другом хуже. Такой резерв позволяет перебросить усилия без бюрократических проволочек.
Хоть в воздухе и витает настороженность относительно итогов путины, показатели по вылову за первые полгода бьют рекорды, подчеркнул председатель комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Никита Король.
— За первое полугодие 2026 года добыто 265 тыс. тонн водных биоресурсов — идём с плюсом в 90% по сравнению с прошлым годом. Основной объём традиционно дают минтай и сельдь. В Западно-Беринговоморской зоне продолжается промысел минтая, на Восточной Камчатке и в Охотском море — трески и палтуса с приловом ската. В Охотском округе завершился промысел нерестовой сельди во внутренних водах и лагунах рек, итог — 4,7 тыс. тонн. А лососёвая путина пока только набирает обороты — вылов тихоокеанских лососей и гольцов достиг 2 тыс. тонн, основной улов впереди, — сообщил Никита Король.
Рыба — не механизм.
Впрочем, даже на фоне рекордных цифр эксперты напоминают о традиционных рисках, связанных с не подвластной человеку стихией. На данный момент все подзоны, кроме Амура, работают по лимитной системе, так называемому «общему котлу», без жёсткой привязки объёмов к конкретным предприятиям.
Например, по горбуше в море установлен лимит в 6 700 тонн, из которых половина распределена сразу, а половина находится в резерве. Центральный район уже выбрал базовые 160 тонн и получил добавку в 120 тонн — механизм гибкий и давно доказавший свою эффективность.
— Рыба — не механизм, ей свойственно менять плотность хода в зависимости от множества факторов, и один из главных — выживаемость. Сейчас мы ловим горбушу весом 600−700 граммов, в приморской подзоне она даже мельче — в полтора-два раза меньше обычного. Это может говорить как о её высокой численности, так и о нехватке кормовой базы, из-за чего она не набрала нужных кондиций. Кроме того, у неё часто нет ни молок, ни икры. Если рыба не подошла на участок предприятия, это напрямую отражается на результатах, — никто компенсировать потери не будет, каждый осваивает свои квоты самостоятельно, — отметил Сергей Рябченко.
Наш собеседник приводит пример: в этом году на Западной и Восточной Камчатке ждали ход рыбы на западе, а пришла она с востока: противоположное побережье оказалось пустым, а 40 предприятий остались без улова.
Поддержки или компенсаций для предприятий в таких случаях не предусмотрено, заметил президент ассоциации. Отрасль, как сложилось ещё с советских времён, остаётся дотационной: механизмов помощи добытчикам в условиях, когда рыба не приходит, пока немного.
Ставки высоки.
Между тем уже 1 октября предприятиям предстоит первый платёж за перезаключение договоров на право пользования рыболовными участками — 25% от общей суммы, из которых около 2 млрд рублей уйдут в федеральный бюджет.
Как подчеркнул Сергей Рябченко, выплаты по договорам могут обернуться тяжким бременем для промышленников — осилить такую ношу смогут далеко не все. Но это только в том случае, если путина окажется неудачной и объёмы вылова не дотянут до научных прогнозов. Предприятия, не выполнившие квоты, просто не смогут позволить себе выплатить нужную сумму, дня них есть два варианта: либо придётся брать кредиты и займы, либо расторгнуть договор.
На сегодняшний день перезаключение завершено примерно на 62,5%, в данный показатель входят как промышленное, так и любительское рыболовство. Участки, оставшиеся невостребованными, продолжат работать до истечения срока действующих договоров, а затем будут выставлены на аукцион. Цена на них останется прежней — по той же методике, что и при прямом заключении, так что разницы в стоимости не будет. Вопрос лишь в том, смогут ли нынешние пользователи накопить средства и выкупить свои же участки на торгах.
— В целом могу сказать, что картина складывается неоднозначная. Ручного управления здесь быть не может, и каждый год приносит свои сюрпризы. Но мы стараемся сохранять рабочий оптимистичный настрой и действовать по ситуации, — резюмирует Сергей Рябченко.