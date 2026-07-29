Промежуточные итоги путины-2026 подвели в Хабаровском крае

— Рыба — не механизм, ей свойственно менять плотность хода в зависимости от множества факторов, и один из главных — выживаемость. Сейчас мы ловим горбушу весом 600−700 граммов, в приморской подзоне она даже мельче — в полтора-два раза меньше обычного. Это может говорить как о её высокой численности, так и о нехватке кормовой базы, из-за чего она не набрала нужных кондиций. Кроме того, у неё часто нет ни молок, ни икры. Если рыба не подошла на участок предприятия, это напрямую отражается на результатах, — никто компенсировать потери не будет, каждый осваивает свои квоты самостоятельно, — отметил Сергей Рябченко.