В 2ГИС появилась навигация по акселерометру и гироскопу

«Акселерометр фиксирует ускорение и помогает понять, с какой скоростью движется автомобиль. Гироскоп определяет направление движения и повороты. Объединяя эти данные с последней известной геопозицией и картой, 2ГИС продолжает вести пользователя по маршруту до появления более стабильных сигналов от спутников», — объяснили в компании.