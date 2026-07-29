В 2ГИС появилась навигация по акселерометру и гироскопу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Геосервис 2ГИС внедрил режим инерциальной навигации: при невозможности определить локацию приложение будет вести человека по сенсорам — акселерометру и гироскопу смартфона, сообщили ТАСС в компании.
2ГИС традиционно определяет геолокацию по глобальным спутниковым системам навигации (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou), когда спутниковый сигнал стабилен, напомнили в пресс-службе. Если он нестабилен, приложение уточняет данные через Wi-Fi и Bluetooth. Следующий шаг, который появляется теперь — сенсоры смартфона.
«Акселерометр фиксирует ускорение и помогает понять, с какой скоростью движется автомобиль. Гироскоп определяет направление движения и повороты. Объединяя эти данные с последней известной геопозицией и картой, 2ГИС продолжает вести пользователя по маршруту до появления более стабильных сигналов от спутников», — объяснили в компании.
Новый функционал не подключается автоматически, его нужно включать в настройках приложения 2ГИС.