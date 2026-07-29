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В Прикамье произошел скачок сделок на вторичном рынке жилья

О росте сделок рассказал краевой Росреестр.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Росреестр отметил рост деловой активности на рынке недвижимости Прикамья во втором квартале 2026 года. Жители региона стали активно заключать сделки по покупке и продаже жилья, а также оформлять ипотеку.

Заметный скачок продемонстрировал рынок вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав собственности на жилые здания и помещения на основании договоров купли-продажи и мены достигло 15 538, что на 34,5% больше первого квартала с 11 548 сделками.

Во втором квартале в краевое управление поступило 8 938 заявлений о регистрации ипотеки. Прирост составил 30% по сравнению с первым кварталом (6 871).

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве во втором квартале незначительно снизилось с 3 244 до 2 996. Также уменьшилось количество сделок с привлечением кредитных средств и целевых займов уменьшилось с 1 922 до 1 592. В Росреестре это связали с переориентацией части покупателей на готовое жилье.

«Рост совершенных сделок купли-продажи на треть говорит о том, что жители Прикамья активно улучшают жилищные условия, вкладываются в недвижимость и доверяют рынку. Ипотека остается ключевым инструментом покупки», — отметили эксперты Росреестра.