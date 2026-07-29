В Прикамье произошел скачок сделок на вторичном рынке жилья

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве во втором квартале незначительно снизилось с 3 244 до 2 996. Также уменьшилось количество сделок с привлечением кредитных средств и целевых займов уменьшилось с 1 922 до 1 592. В Росреестре это связали с переориентацией части покупателей на готовое жилье.