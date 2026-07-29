В МЭР допустили, что закону о банкротстве потребуется доработка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Механизмы нового закона о комплексном регулировании института банкротства при необходимости могут быть донастроены после анализа практики его применения. Об этом сообщил советник министра экономического развития РФ Игорь Шулешов в рамках Международного форума «Банкротство. Дальний Восток», организованного «Сбером».
«Поскольку процедура новая, мы, опять же, сначала посмотрим на практику, а уже затем, при необходимости, будем ее донастраивать», — отметил Шулешов.
Также, по его словам, одной из ключевых задач реформы является усиление реабилитационной составляющей института банкротства. При этом реструктуризация долгов не должна вводиться автоматически по любому заявлению должника, поскольку это может привести к злоупотреблению правом.
«Мы стремились создать сбалансированную модель. При этом исходили из того, что реструктуризация не может вводиться безусловно и безальтернативно по любому заявлению. Потому что это может приводить к злоупотреблению правом на подачу заявления о реструктуризации. Именно поэтому суд должен иметь возможность отказать во введении процедуры, если кредиторами представлены обоснованные возражения», — пояснил он.
О реформе.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на комплексное регулирование института банкротства.
Сейчас банкротство часто воспринимается как путь к конкурсному производству, продаже активов и прекращению деятельности компании. Новая модель должна дать бизнесу возможность выйти из кризиса на более ранней стадии, сохранить производство, работников, действующие контракты и вернуться к расчетам с кредиторами, ранее пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Согласно закону, компания, испытывающая долговую нагрузку, сможет договориться с кредиторами еще до полноценного банкротного процесса. Для этого вводится механизм комплексного соглашения о санации, рассчитанный на компании с активами свыше 1 млрд рублей. Соглашение будет утверждаться судом. Если большинство независимых кредиторов поддержит восстановление бизнеса, его условия смогут распространяться и на кредиторов, которые изначально в соглашении не участвовали. По словам Гаврилова, такой механизм призван предотвратить ситуации, когда отдельный кредитор способен сорвать общий план финансового оздоровления, хотя для большинства участников сохранение работающего предприятия выгоднее распродажи его имущества.