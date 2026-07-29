В МЭР допустили, что закону о банкротстве потребуется доработка

Согласно закону, компания, испытывающая долговую нагрузку, сможет договориться с кредиторами еще до полноценного банкротного процесса. Для этого вводится механизм комплексного соглашения о санации, рассчитанный на компании с активами свыше 1 млрд рублей. Соглашение будет утверждаться судом. Если большинство независимых кредиторов поддержит восстановление бизнеса, его условия смогут распространяться и на кредиторов, которые изначально в соглашении не участвовали. По словам Гаврилова, такой механизм призван предотвратить ситуации, когда отдельный кредитор способен сорвать общий план финансового оздоровления, хотя для большинства участников сохранение работающего предприятия выгоднее распродажи его имущества.