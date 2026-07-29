Семь из десяти опрошенных выходят за рамки отпускного бюджета

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян выходят за рамки запланированного бюджета на отпуск, чаще всего дополнительные траты приходятся на экскурсии, сувениры и посещение ресторанов. Об этом говорится в исследовании компаний «Сравни» и «Купибилет» (текст есть у ТАСС).
«Лишь 28% респондентов удается полностью уложиться в заранее запланированный бюджет. Остальные 72% российских путешественников признались, что их фактические расходы в разном объеме превышают первоначальные расчеты. Чаще всего перерасход бюджета во время отпуска приходится на следующие категории расходов: экскурсии, сувениры, посещение ресторанов и даже прием пищи в аэропорту», — отмечают эксперты.
Согласно исследованию, 23% опрошенных обычно тратят на отпуск сумму не более чем на 20 тыс. рублей сверх запланированной. Еще 19% превышают бюджет на 20−50 тыс. рублей, 18% — на 50−100 тыс. рублей, а каждый десятый россиянин (12%) выходит за рамки бюджета более чем на 100 тыс. рублей.
«Как мы видим, при планировании путешествий многие недооценивают объем сопутствующих расходов или не закладывают финансовый резерв на непредвиденные ситуации. Поэтому уже на этапе формирования бюджета необходимо дополнительно закладывать 15−20% на ситуативные расходы. Это позволит не искать срочно деньги среди своих накоплений или бюджета на другие статьи затрат», — рассказал руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Евгений Чейченец.
В опросе приняли участие около 1 200 совершеннолетних россиян.