Семь из десяти опрошенных выходят за рамки отпускного бюджета

Согласно исследованию, 23% опрошенных обычно тратят на отпуск сумму не более чем на 20 тыс. рублей сверх запланированной. Еще 19% превышают бюджет на 20−50 тыс. рублей, 18% — на 50−100 тыс. рублей, а каждый десятый россиянин (12%) выходит за рамки бюджета более чем на 100 тыс. рублей.