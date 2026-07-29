Сбой в IT-системе American Airlines привел к задержке более 1000 рейсов

По данным сервиса FlightAware, American Airlines задержала более 1100 рейсов (30% от суточного объема) и отменила 221 рейс (6%). Сервис Flightradar24 отметил, что по состоянию на 19:00 по восточному времени (02:00 мск) в воздухе находилось на 130 самолетов компании меньше, чем в это же время неделей ранее.