Сбой в IT-системе American Airlines привел к задержке более 1000 рейсов

Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines возобновила полеты после запрета на вылет самолетов, который ввели из-за сбоя в IT-системе перевозчика. Компания выпустила соответствующее уведомление вечером 28 июля по американскому восточному времени. Запрет действовал почти час, передает Reuters.
Полеты были приостановлены Федеральным управлением гражданской авиации США. «Системы восстанавливаются, и рейсы возобновляются. Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства», — сообщила пресс-служба American Airlines.
По данным сервиса FlightAware, American Airlines задержала более 1100 рейсов (30% от суточного объема) и отменила 221 рейс (6%). Сервис Flightradar24 отметил, что по состоянию на 19:00 по восточному времени (02:00 мск) в воздухе находилось на 130 самолетов компании меньше, чем в это же время неделей ранее.