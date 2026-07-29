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Сбой в IT-системе American Airlines привел к задержке более 1000 рейсов

Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines возобновила полеты после запрета на вылет самолетов, который ввели из-за сбоя в IT-системе перевозчика. Компания выпустила соответствующее уведомление вечером 28 июля по американскому восточному времени. Запрет действовал почти час, передает Reuters.

Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines возобновила полеты после запрета на вылет самолетов, который ввели из-за сбоя в IT-системе перевозчика. Компания выпустила соответствующее уведомление вечером 28 июля по американскому восточному времени. Запрет действовал почти час, передает Reuters.

Полеты были приостановлены Федеральным управлением гражданской авиации США. «Системы восстанавливаются, и рейсы возобновляются. Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства», — сообщила пресс-служба American Airlines.

По данным сервиса FlightAware, American Airlines задержала более 1100 рейсов (30% от суточного объема) и отменила 221 рейс (6%). Сервис Flightradar24 отметил, что по состоянию на 19:00 по восточному времени (02:00 мск) в воздухе находилось на 130 самолетов компании меньше, чем в это же время неделей ранее.

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