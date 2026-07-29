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Беларусь и Индия планируют наладить сотрудничество в области культуры

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Белорусское правительство одобрило проект программы сотрудничества с правительством Индии в области культуры, это предусмотрено постановлением Совмина № 379 от 27 июля, документ официально опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Одобренный проект программы станет основой для проведения дальнейших переговоров, проводить их Совмин уполномочил министерство культуры Беларуси. При необходимости специалисты ведомства смогут вносить в документ изменения, но они не должны носить принципиального характера.

Также Минкульт сможет подписать проект программы, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее сообщалось, что некоторые кинокомпании из Индии готовы снимать фильмы в Беларуси. Подобный опыт уже есть: в 2019 году в республике был снят индийский фильм «Отряд». Индийская сторона вложила в него примерно 500 тысяч долларов.

По словам индийского режиссера Трушанта Ингле, есть уже много идей для съемок кино в Беларуси. Сейчас идет поиск сценариста, который мог бы предложить сюжет, интересный для обеих стран.

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