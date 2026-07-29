Беларусь и Индия планируют наладить сотрудничество в области культуры

Ранее сообщалось, что некоторые кинокомпании из Индии готовы снимать фильмы в Беларуси. Подобный опыт уже есть: в 2019 году в республике был снят индийский фильм «Отряд». Индийская сторона вложила в него примерно 500 тысяч долларов.