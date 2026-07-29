В Иркутской области построят новые ГЭС в рамках Ангаро-Енисейского кластера — Масленников

Одним из ключевых проектов станет Ангаро-Енисейский кластер критических металлов. Его задача — создание цепочек переработки, повышение глубины передела и обеспечение технологической независимости страны. В проекте участвуют «Русал», «Норникель», «Ростех», «Росатом» и другие компании. В 2026—2027 годах начнётся реализация семи приоритетных проектов с объёмом инвестиций порядка 191 млрд рублей. В портфеле кластера — 32 проекта при участии 14 индустриальных и более 30 научных партнёров. Выход на стройку по крупным объектам намечен на 2028 год.