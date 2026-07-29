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В Иркутской области построят новые ГЭС в рамках Ангаро-Енисейского кластера — Масленников

Задача объекта — создание цепочек переработки, повышение глубины передела и обеспечение технологической независимости страны.

Источник: IrkutskMedia.ru

rkutskMedia, 29 июля. Замсекретаря Совбеза России Александр Масленников в интервью «Ведомостям» рассказал о проектах гидроэлектростанций в Иркутской области, а также о развитии Ангаро-Енисейского кластера критических металлов. Совокупная мощность новых ГЭС, включая станции в Приангарье, превысит 2,5 ГВт.

В Иркутской области планируется строительство новых гидроэлектростанций в рамках развития энергетической инфраструктуры Сибири. Как сообщил в интервью Александр Масленников, речь идёт о проектах в Приангарье, а также о достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе, Мокском гидроузле и Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области. Совокупная установленная мощность — более 2,5 ГВт. Инвесторы определены, разрабатываются дорожные карты.

По словам Масленникова, значение этих проектов не ограничивается объёмами генерации. Необходимо восстановить и модернизировать компетенции по строительству крупных ГЭС, используя современные технологии, материалы и методы управления.

Одним из ключевых проектов станет Ангаро-Енисейский кластер критических металлов. Его задача — создание цепочек переработки, повышение глубины передела и обеспечение технологической независимости страны. В проекте участвуют «Русал», «Норникель», «Ростех», «Росатом» и другие компании. В 2026—2027 годах начнётся реализация семи приоритетных проектов с объёмом инвестиций порядка 191 млрд рублей. В портфеле кластера — 32 проекта при участии 14 индустриальных и более 30 научных партнёров. Выход на стройку по крупным объектам намечен на 2028 год.

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