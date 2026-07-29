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Более 1,4 тыс. фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Более 1,4 тысячи легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

Легковушки скопились только на польском направлении. В пункте пропуска «Брузги» сейчас насчитывается 55 легковых авто, в погранпереходе «Брест» — 250. В этом же пункте пропуска оформления ожидают и три пассажирских автобуса.

На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта не наблюдается.

Что касается фур, то их скопления зафиксированы на двух направления — польском и литовском.

Больше всего большегрузов стоит на границе белорусско-польской границе, в очереди перед ПП «Козловичи» насчитывается 675 грузовиков и еще 100 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска «Берестовица».

На границе с Литвой ситуация сложилась следующим образом: в ПП «Бенякони» стоят в очереди 210 грузовых автомобилей, а в погранпереходе «Каменный Лог» немного меньше — 130 большегрузов.

На белорусско-латвийской границе очередей из грузовиков не фиксируется.

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