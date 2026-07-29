В Воронежской области ускоряют «мусорную» реформу через суд

Ускорить «мусорную» реформу в Воронежской области пытаются через суд. По искам прокуратуры чиновникам предстоит принять меры к строительству и запуску полигонов с линиями сортировки ТКО в трех сельских районах — Бобровском, Калачеевском и Россошанском.
В региональном министерстве ЖКХ, которое отвечает за принятие этих самых мер, на запрос «РГ» не ответили. Прояснить детали грустной истории помог портал госзакупок.
В Калаче полигон с мусоросортировочным комплексом должны были ввести в строй в 2024 году. В сумме с проектированием и за вычетом штрафов его создание стоило казне около 558 миллионов рублей. Контракт на строительство не закрыт.
— Прокурор Калачеевского района обратился в суд, чтобы понудить власти к оформлению разрешительных документов в области охраны природы. Суд прошел в мае, на все процедуры потребуется несколько месяцев, — пояснила «РГ» прокурор управления по надзору над федеральным законодательством Алина Плютова.
В Бобровском и Россошанском районах объекты должны были строить с 2025 года. В первом случае нужен новый полигон и сортировочный комплекс на 40 тысяч тонн ТКО в год, во втором — только полигон. Для обоих объектов с 2023 года готова проектно-сметная документация за 20 с лишним миллионов. Но привлечь подрядчиков для строительства не удается. Весной 2026 года торги провалились дважды. Цена вопроса — почти 654 миллиона рублей для Боброва и 1,7 миллиарда для Россоши. Решение по иску природоохранной прокуратуры вынесено в июне, впереди новые торги.
В Борисоглебске после «напоминания» от контрольного ведомства запустили мусорный завод, который строили с 2018 года. На него потратили из казны 42,6 миллиона рублей. В 2022-м сортировочный комплекс на 50 тысяч тонн отходов в год был готов. Но ждать ввода в эксплуатацию пришлось еще около четырех лет в связи с «отдельными нарушениями», сообщили в прокуратуре. С 14 мая комплекс внесен в территориальную схему размещения отходов, сейчас он должен работать на полную мощность.
Оператора комплекса нашли еще в конце прошлого года. Но оказалось, что на площадке завода, построенного за бюджетные средства, нет света, воды и канализации, а утеплено только помещение, где работают сортировщики. Раздевалок, душевых и комнаты приема пищи для них тоже не было. Теперь все это обустраивает арендатор.
Завод принимает мусор из Борисоглебского округа, Грибановского, Поворинского и Терновского районов. По заявлению арендатора, на сортировке отбирается 40 процентов твердых коммунальных отходов. Самый первый и крупный такой комплекс в регионе (под Воронежем), по данным чиновников, выделяет менее 10 процентов.
Справка «РГ».
В первом полугодии 2026-го прокуроры выявили в Воронежской области более 1700 нарушений в сфере обращения с отходами. По итогам проверок в суд направили 145 исков, в органы власти — почти 500 представлений. Было возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях, половина была связана со срывом графиков вывоза ТКО региональными операторами.