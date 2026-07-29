В Воронежской области ускоряют «мусорную» реформу через суд

В Бобровском и Россошанском районах объекты должны были строить с 2025 года. В первом случае нужен новый полигон и сортировочный комплекс на 40 тысяч тонн ТКО в год, во втором — только полигон. Для обоих объектов с 2023 года готова проектно-сметная документация за 20 с лишним миллионов. Но привлечь подрядчиков для строительства не удается. Весной 2026 года торги провалились дважды. Цена вопроса — почти 654 миллиона рублей для Боброва и 1,7 миллиарда для Россоши. Решение по иску природоохранной прокуратуры вынесено в июне, впереди новые торги.