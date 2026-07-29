До 7 млн тенге на жилье: в Казахстане обновили программу переселения

В Казахстане обновили программу добровольного переселения, значительно увеличив финансовую поддержку для граждан, готовых переехать в регионы, где не хватает специалистов, передает DKNews.kz.
Главным изменением стало увеличение размера сертификата экономической мобильности. Теперь его максимальная сумма достигает 7 миллионов тенге, и эти средства можно использовать для покупки собственного жилья на новом месте.
Жилье стало главным приоритетом программы.
Обновленная программа направлена не только на решение кадрового дефицита в отдельных регионах, но и на создание условий для долгосрочного переезда.
Полученный сертификат позволяет приобрести жилье, что значительно облегчает адаптацию семьи и помогает быстрее закрепиться на новом месте.
Переселенцам компенсируют не только покупку жилья.
Государственная поддержка включает сразу несколько видов помощи.
Участникам программы предоставляют:
- субсидии на переезд;
- компенсацию расходов на аренду жилья;
- возмещение затрат на коммунальные услуги;
- содействие в трудоустройстве.
При этом подобрать работу можно еще до переезда. Представители принимающих регионов регулярно проводят ярмарки вакансий в областях, откуда планируется переселение, что позволяет заранее выбрать работодателя и обсудить условия будущей работы.
Программа стала доступнее.
Изменения коснулись и круга участников.
Если раньше программа была ориентирована главным образом на безработных граждан, то теперь воспользоваться мерами государственной поддержки могут востребованные специалисты, а также главы крестьянских и фермерских хозяйств.
Это расширяет возможности для привлечения квалифицированных кадров в регионы, испытывающие нехватку работников.
Подать заявку можно полностью онлайн.
Процесс участия максимально упростили.
Оформить заявку, изучить карту регионов, ознакомиться со списком востребованных профессий и подобрать подходящую вакансию теперь можно дистанционно через портал migration.enbek.kz.
Цифровой формат позволяет пройти основные этапы без необходимости лично посещать государственные органы.
Программа уже помогла десяткам тысяч казахстанцев.
Программа добровольного переселения действует с 2017 года.
За это время ее участниками стали 73,9 тысячи человек. Из них 31 тысяча смогла трудоустроиться на постоянную работу благодаря инструментам содействия занятости.
Почему это важно.
Для северных и восточных регионов Казахстана программа помогает восполнять дефицит кадров и поддерживать экономическое развитие. Для участников это возможность не только найти работу, но и получить существенную государственную помощь для покупки собственного жилья и переезда всей семьей.