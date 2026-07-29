В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточный гектар» за десять лет

Программе «Дальневосточный гектар» исполнилось десять лет — за это время в Приморском крае принято 115 тысяч заявлений, что составляет 34% от общего числа по всему Дальнему Востоку. Более 43 тысяч жителей уже получили землю в безвозмездное пользование, а почти десяти тысяч оформили участки в собственность. Сегодня в работе находится еще порядка 2,5 тысячи заявлений. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
За десятилетие на выделенных гектарах выросли десятки туристических объектов, ставших визитными карточками региона. Здесь появились базы отдыха, глэмпинги, конные клубы и арт-пространства, а также образовательные центры на природе. Каждый из таких проектов — не просто бизнес-идея, а полноценная инфраструктура для отдыха, которая привлекает гостей со всей страны и создает новые рабочие места в сельской местности.
Программа, запущенная по инициативе президента, продолжает набирать обороты. Участки востребованы не только для строительства жилья, но и для развития экотуризма, сельского хозяйства и сохранения традиций. Проекты на гектарах становятся точками роста для территорий — там, где раньше была лишь тайга, сегодня кипит жизнь, развивается малый бизнес и укрепляется экономика дальневосточных сел.