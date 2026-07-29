В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточный гектар» за десять лет

Программе «Дальневосточный гектар» исполнилось десять лет — за это время в Приморском крае принято 115 тысяч заявлений, что составляет 34% от общего числа по всему Дальнему Востоку. Более 43 тысяч жителей уже получили землю в безвозмездное пользование, а почти десяти тысяч оформили участки в собственность. Сегодня в работе находится еще порядка 2,5 тысячи заявлений. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.