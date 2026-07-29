Миллиарды от казино в Қонаеве: новую игорную зону хотят создать под Алматы

Как сообщается на официальном сайте ведомства, за шесть месяцев текущего года от субъектов легального игорного бизнеса Алматинской области в государственный бюджет поступило 25 млрд тенге налогов. Из этой суммы 10,6 млрд тенге перечислено в региональный бюджет. В целом за последние два с половиной года отрасль обеспечила поступление в государственный бюджет 184,7 млрд тенге налогов, из которых 53,8 млрд тенге направлено в бюджет области. В настоящее время в городе Қонаеве функционирует 21 объект игорного бизнеса, в том числе 5 казино, 13 букмекерских контор и 3 зала игровых автоматов. В отрасли занято около 2,5 тыс. человек. Игорный бизнес также оказывает положительное влияние на развитие туризма региона.