Миллиарды от казино в Қонаеве: новую игорную зону хотят создать под Алматы

Как сообщается на официальном сайте ведомства, за шесть месяцев текущего года от субъектов легального игорного бизнеса Алматинской области в государственный бюджет поступило 25 млрд тенге налогов. Из этой суммы 10,6 млрд тенге перечислено в региональный бюджет. В целом за последние два с половиной года отрасль обеспечила поступление в государственный бюджет 184,7 млрд тенге налогов, из которых 53,8 млрд тенге направлено в бюджет области. В настоящее время в городе Қонаеве функционирует 21 объект игорного бизнеса, в том числе 5 казино, 13 букмекерских контор и 3 зала игровых автоматов. В отрасли занято около 2,5 тыс. человек. Игорный бизнес также оказывает положительное влияние на развитие туризма региона.
По данным управления туризма, около 20% посетителей казино составляют иностранные граждане.
«Каждый турист, приезжающий в город Қонаев, размещается в гостиницах, посещает предприятия общественного питания, пользуется транспортными, торговыми и другими услугами. Это, в свою очередь, способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и оживлению местной экономики. Поэтому увеличение туристического потока положительно влияет на развитие сферы услуг региона», — отметил руководитель управления туризма Куанышбек Мирамбекулы.
В рамках действующего Закона «Об игорном бизнесе» в Талгарском районе планируется создание новой игорной зоны, предназначенной исключительно для иностранных граждан. Данная инициатива была рассмотрена на заседании общественного совета и получила положительное заключение. Предложение о размещении проекта именно в Талгарском районе обусловлено высоким туристическим потенциалом территории. Район расположен в непосредственной близости от Алматы и международного аэропорта, а также обладает развитой инфраструктурой горного, оздоровительного и рекреационного туризма.
«Талгарский район является одним из наиболее развитых туристических направлений региона. Здесь расположены спортивно-оздоровительный комплекс “Акбулак”, горнолыжный курорт “Oi-Qaragai”, курортный комплекс Aquaasia Resort и зона отдыха Tal Resort. Поэтому новая игорная зона рассматривается как часть туристической экосистемы региона. Это позволит расширить спектр туристических услуг и создаст дополнительные возможности для развития сервисной инфраструктуры», — подчеркнул Куанышбек Мирамбекулы.
В акимате добавили, что реализация проекта позволит придать дополнительный импульс развитию гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, транспорта, торговли и других видов услуг, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и увеличить доходную часть бюджета.