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Миллиарды от казино в Қонаеве: новую игорную зону хотят создать под Алматы

Игорный бизнес обеспечил бюджету Алматинской области 25 млрд тенге налоговых поступлений. В регионе хотят открыть еще одну зону, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, за шесть месяцев текущего года от субъектов легального игорного бизнеса Алматинской области в государственный бюджет поступило 25 млрд тенге налогов. Из этой суммы 10,6 млрд тенге перечислено в региональный бюджет. В целом за последние два с половиной года отрасль обеспечила поступление в государственный бюджет 184,7 млрд тенге налогов, из которых 53,8 млрд тенге направлено в бюджет области. В настоящее время в городе Қонаеве функционирует 21 объект игорного бизнеса, в том числе 5 казино, 13 букмекерских контор и 3 зала игровых автоматов. В отрасли занято около 2,5 тыс. человек. Игорный бизнес также оказывает положительное влияние на развитие туризма региона.

По данным управления туризма, около 20% посетителей казино составляют иностранные граждане.

«Каждый турист, приезжающий в город Қонаев, размещается в гостиницах, посещает предприятия общественного питания, пользуется транспортными, торговыми и другими услугами. Это, в свою очередь, способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и оживлению местной экономики. Поэтому увеличение туристического потока положительно влияет на развитие сферы услуг региона», — отметил руководитель управления туризма Куанышбек Мирамбекулы.

В рамках действующего Закона «Об игорном бизнесе» в Талгарском районе планируется создание новой игорной зоны, предназначенной исключительно для иностранных граждан. Данная инициатива была рассмотрена на заседании общественного совета и получила положительное заключение. Предложение о размещении проекта именно в Талгарском районе обусловлено высоким туристическим потенциалом территории. Район расположен в непосредственной близости от Алматы и международного аэропорта, а также обладает развитой инфраструктурой горного, оздоровительного и рекреационного туризма.

«Талгарский район является одним из наиболее развитых туристических направлений региона. Здесь расположены спортивно-оздоровительный комплекс “Акбулак”, горнолыжный курорт “Oi-Qaragai”, курортный комплекс Aquaasia Resort и зона отдыха Tal Resort. Поэтому новая игорная зона рассматривается как часть туристической экосистемы региона. Это позволит расширить спектр туристических услуг и создаст дополнительные возможности для развития сервисной инфраструктуры», — подчеркнул Куанышбек Мирамбекулы.

В акимате добавили, что реализация проекта позволит придать дополнительный импульс развитию гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, транспорта, торговли и других видов услуг, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и увеличить доходную часть бюджета.