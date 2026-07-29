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703 пострадавших на производстве нижегородца прошли санаторное лечение

Стандартный курс длится 21 день, для пациентов с травмами позвоночника — 42 дня.

С начала 2026 года санаторно‑курортное лечение прошли 703 жителя Нижегородской области, пострадавших на производстве. До конца года оздоровиться смогут ещё 549 человек, сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

Программа включает путёвку и оплату проезда до места лечения и обратно — финансирование идёт за счёт средств обязательного социального страхования. Направление можно получить через портал Госуслуг или в клиентской службе Соцфонда.

Реабилитацию проводят в 12 специализированных центрах СФР в разных регионах страны. Стандартный курс длится 21 день, для пациентов с травмами позвоночника — 42 дня. На этот период работающим предоставляют оплачиваемый отпуск.

По словам управляющей Отделением СФР по Нижегородской области Арины Садулиной, санаторное лечение сокращает сроки нетрудоспособности в 1,5−2 раза, а риск инвалидности — втрое.

Ранее 2,5 тысячи нижегородцев прошли лечение в санаториях по льготе с начала 2026.