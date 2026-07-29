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«От 5279,6 до 7807,5 рубля». Главстат назвал три сферы с самыми высокими зарплатами в Минске, и это не IT

Главстат назвал три сферы с самыми высокими зарплатами в Минске — это не IT.

Источник: Комсомольская правда

Главное статистическое управление назвало три сферы с самыми высокими зарплатами в Минске, и это не IT.

В июне 2026 года в белорусской столице номинальная начисленная заработная плата сотрудников составила 4054,4 рубля.

При этом самый высокий заработок был зафикисирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (7807,5 рубля), в сфере информации и связи (6942 рубля) и в финансовой и страховой деятельности (5279,6 рубля).

Высокими были зарплаты в первый месяц лета в строительстве. Речь идет про 4777,9 рубля. В профессиональной, научной и технической деятельности средняя заработная плата составила 4362,7 рубля. Что касается сферы транспорта, складировании, почтовой и курьерской деятельности, то зарплаты сотрудников указаны 3735,1 рубля.

В промышленности средняя заработная плата в июне оказалась 3656,4 рубля, в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 3588,3 рубля. В сфере здравоохранения и социальных услуг зарплата составила 3204,3 рубля, в административных и вспомогательных услугах — 3124,2 рубля, а в операциях с недвижимым имуществом — 3108 рубля.

Сотрудники сферы творчества, спорта, развлечений и отдыха в июне в среднем получили 2955,1 рубля. Заработная плата сотрудников образования составила 2709,8 рубля, а услуг по временному проживанию и питанию — 2679,6 рубля.