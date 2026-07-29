«От 5279,6 до 7807,5 рубля». Главстат назвал три сферы с самыми высокими зарплатами в Минске, и это не IT

В промышленности средняя заработная плата в июне оказалась 3656,4 рубля, в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 3588,3 рубля. В сфере здравоохранения и социальных услуг зарплата составила 3204,3 рубля, в административных и вспомогательных услугах — 3124,2 рубля, а в операциях с недвижимым имуществом — 3108 рубля.