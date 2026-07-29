Порядок разработки ПОДД обновили в Нижегородской области

В Нижегородской области обновили регламент работы с проектами организации дорожного движения (ПОДД) — он касается дорог разного статуса, включая региональные, местные и частные, а также корректировок к действующим проектам. Документ опубликован на портале правовых актов.
Утверждение ПОДД распределено по категориям дорог: для региональных и межмуниципальных — министерство транспорта области, для местных — органы местного самоуправления, для частных — их владельцы.
Согласование проводят с профильными инстанциями: для региональных дорог — с федеральным органом при примыкании к федеральным трассам, для местных и частных — с министерством либо муниципалитетами (в зависимости от типа примыкания). Срок рассмотрения — до 30 календарных дней; при отсутствии ответа в этот срок проект считается согласованным автоматически.
После согласования ПОДД направляют на утверждение в течение трёх рабочих дней — оно должно быть завершено не позднее 30 календарных дней. Утверждённые проекты в течение месяца размещают в информационных системах и передают в подразделения ГИБДД.
Для краткосрочных ограничений (до двух суток при аварийно‑восстановительных работах или до суток при массовых мероприятиях) согласование не требуется.
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