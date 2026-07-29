Порядок разработки ПОДД обновили в Нижегородской области

Согласование проводят с профильными инстанциями: для региональных дорог — с федеральным органом при примыкании к федеральным трассам, для местных и частных — с министерством либо муниципалитетами (в зависимости от типа примыкания). Срок рассмотрения — до 30 календарных дней; при отсутствии ответа в этот срок проект считается согласованным автоматически.