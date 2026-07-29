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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июля

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 июля 2026 года.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,75 тенге, евро — 541,59 тенге, рубля — 6,06 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара — 472 тенге, продажи — 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро — 537 тенге, продажи — 547 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля — 5,45 тенге, продажи — 5,85 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара — 474,4 тенге, продажи — 477,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро — 539 тенге, продажи — 544,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля — 5,65 тенге, продажи — 5,79 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара — 474,8 тенге, продажи — 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро — 538,1 тенге, продажи — 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля — 5,67 тенге, продажи — 5,74.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.