Опубликована деловая программа ВЭФ-2026 во Владивостоке 1−4 сентября

Опубликована деловая программа ВЭФ—2026, который состоится во Владивостоке
В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».
В треке «Жить и работать на Дальнем Востоке» обсудят мастер-планы 25 городов, строительство арендного жилья, демографические программы, развитие науки, Стратегию развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года, а также вопросы инженерного образования и подготовки кадров.
Блок «Механизмы привлечения частных инвестиций» посвящен формированию единой территории опережающего развития, внедрению «народных» облигаций и цифровых финансовых активов, развитию Восточного финансового центра, перспективам добывающей и перерабатывающей отраслей и туристической привлекательности.
Направление «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия» сфокусируется на развитии экономических связей с зарубежными партнерами, развитии острова Большой Уссурийский с Китаем, специальных административных режимов и международного арбитража. Запланированы бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, ОАЭ, Монголии, Вьетнама и стран АСЕАН.
Участники трека «Технологии настоящего и будущего» обсудят создание дата-центров, роботизацию, беспилотный транспорт и цифровизацию госуправления. Блок «Логистика и инфраструктура» посвятят северному завозу, промышленно-транспортному каркасу, доступности перелетов, энергонезависимости и комфорту городской среды.
В программу ВЭФ—2026 войдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, конференция АТЭС по высшему образованию и конференция «Перекрестки цивилизаций». Мероприятия пройдут на площадке выставки «Улица Дальнего Востока», включая пленарную сессию по «Муравьев-Амурский 2030», деловую игру «Владивосток-2050» и площадки конкурса «Дальний Восток — Земля приключений».