Пентагон заключил контракт на девять подлодок класса «Вирджиния»

Как пишет Bloomberg, подлодки класса «Вирджиния» рассматриваются как инструмент для получения решающего преимущества в случае потенциального конфликта с Китаем. Однако реализация программы уже не первый год буксует из-за перерасхода средств и задержек. Еще в мае комитет Палаты представителей по вооруженным силам фиксировал отставание темпов строительства субмарин серии Block V от графика. План предусматривал ввод в строй более двух подлодок ежегодно.