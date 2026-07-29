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Пентагон заключил контракт на девять подлодок класса «Вирджиния»

Пентагон согласовал строительство девяти новейших атомных подводных лодок, несмотря на проблемы с предыдущими заказами. Контракт с фиксированной ценой достался оборонному гиганту General Dynamics, сообщает Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Замминистра обороны по закупкам Майкл Даффи подтвердил, что сделка на субмарины класса «Вирджиния» серии Block VI полностью соответствует американскому законодательству. Сколько именно заплатят за новые лодки, пока не разглашается. Для сравнения: предыдущий заказ на девять подлодок серии Block V обошелся бюджету в $22,5 млрд. Даффи уверяет, что многолетний формат контракта позволит сэкономить порядка $2,4 млрд.

«[Пентагон] предпринимает необходимые шаги для заключения многолетнего контракта», — приводит слова замминистра Bloomberg.

Ни в Военно-морских силах США, ни в самой General Dynamics новые договоренности комментировать не стали. При этом компания намерена обнародовать свой финансовый отчет 29 июля.

Как пишет Bloomberg, подлодки класса «Вирджиния» рассматриваются как инструмент для получения решающего преимущества в случае потенциального конфликта с Китаем. Однако реализация программы уже не первый год буксует из-за перерасхода средств и задержек. Еще в мае комитет Палаты представителей по вооруженным силам фиксировал отставание темпов строительства субмарин серии Block V от графика. План предусматривал ввод в строй более двух подлодок ежегодно.

В прошлом году на торжествах в честь 250-летия ВМС США президент Дональд Трамп объявил, что строительство новой атомной подводной лодки класса «Вирджиния» стартует в декабре 2025 года. Свое заявление он сделал, находясь на борту авианосца Harry S. Truman.

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