Акции «Яндекса» обновили максимум с середины июня на новостях о дивидендах

На утренней сессии Мосбиржи бумаги МКПАО «Яндекс» по стоимости обновили максимум с середины июня. К 9:23 акции подорожали до 3965 ₽ за штуку. Объем торгов превысил 0,53 млрд рублей. Следом началась незначительная коррекция до 3955 ₽ С начала торгов цена акций прибавила 2,28%.