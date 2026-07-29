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Акции «Яндекса» обновили максимум с середины июня на новостях о дивидендах

Акции «Яндекса» подорожали после публикации финансовой отчетности компании и данных о дивидендах.

Акции «Яндекса» подорожали после публикации финансовой отчетности компании и данных о дивидендах.

На утренней сессии Мосбиржи бумаги МКПАО «Яндекс» по стоимости обновили максимум с середины июня. К 9:23 акции подорожали до 3965 ₽ за штуку. Объем торгов превысил 0,53 млрд рублей. Следом началась незначительная коррекция до 3955 ₽ С начала торгов цена акций прибавила 2,28%.

31 июля совет директоров компании рассмотрит предложение о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 110 ₽ на акцию. Прежде акционеры утвердили дивиденды за прошлый год в том же размере.