Нефть Brent подорожала до $87 за баррель

Цены на нефть вернулись к росту после вчерашнего падения. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подорожали на 3,7%, до $87,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре растут на 3,6%, до $82,1 за баррель.
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