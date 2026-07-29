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Нефть Brent подорожала до $87 за баррель

Цены на нефть вернулись к росту после вчерашнего падения. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подорожали на 3,7%, до $87,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре растут на 3,6%, до $82,1 за баррель.

Цены на нефть вернулись к росту после вчерашнего падения. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подорожали на 3,7%, до $87,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре растут на 3,6%, до $82,1 за баррель.

Цены на нефть начали снижение после приостановки ударов США по Ирану на прошлой неделе. Вчера Brent падала ниже $84 за баррель. Сегодня ночью США и Саудовская Аравия ударили по связанным с иранскими силовиками группировкам в Ираке. Иран ударил по базе США в Иордании после четырех дней перемирия.

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