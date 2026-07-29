Минэкономики допускает расширение механизма досудебной санации для юрлиц-должников

Советник министра экономического развития РФ Игорь Шулешов отметил, что споры в рамках реформы велись долго, по каждому вопросу было несколько возможных решений и нужно было найти баланс между интересами должника и кредиторов. По его словам, нужно было сделать гибкую процедуру, которая не будет допускать возможности злоупотреблений со стороны должника или кредиторов. Ранее закон о банкротстве регулировал ситуации, когда финансовые проблемы у должника уже наступили и дело дошло до суда, а принятые поправки должны позволить бизнесу решать начинающиеся проблемы на более раннем этапе, пояснил господин Шулешов. Для этого, в частности, предусмотрена досудебная санация, которая применима, когда есть потенциал сохранения бизнеса.