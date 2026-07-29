Нащупать границы истории. Как идут работы в Архиерейском квартале

В сердце Перми — в Архиерейском квартале — продолжается подготовка территории к будущему благоустройству. Важная задача — установить границы старинных захоронений — возложена на археологов, которые уже обнаружили около ста старинных надгробий. Не менее значимый вопрос — отключение и аккуратный демонтаж коммунальных сетей.
Промежуточные итоги работы и планы на ближайшее время обсудили во время второго заседания комиссии, созданной по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина для сопровождения проводимых здесь мероприятий.
Напомним, Архиерейский квартал — один из самых масштабных проектов по сохранению исторического наследия Перми. Здесь одновременно реализуют сразу три взаимосвязанных проекта: благоустройство территории у Спасо-Преображенского кафедрального собора, создание Яблоневого сада (с местом памяти и общественной зоной) и восстановление Архиерейских домов.
Судьба сетей и деревьев.
В первую очередь во время встречи обсудили выполнение поручений, которые члены комиссии (в их числе представители общественности, власти, епархии, учреждений культуры, учёные) сформулировали ранее. Это: на период работ установить ограждение вокруг квартала, разработать план территории и принять решение по коммуникациям, проложенным на площадке (теплотрасса, водопровод, кабельные линии) — их вынесут с исторической территории, где находились захоронения.
К старым линиям присоединён Кафедральный собор. Члены комиссии, проведя работу с представителями епархии и сетевыми организациями, решили переподключить храм к коммуникациям на ул. Монастырской — их ещё предстоит проложить. Старые сети демонтируют только когда появятся новые, поскольку нельзя оставить без тепла и водоснабжения Кафедральный собор. Переподключение к новым коммуникациям, как и демонтаж прежних, запланировано на 2027 г.
Другим важным поручением было сохранение двух крупных лип, которые стоят вдоль ул. Газеты «Звезда» — они попали в так называемое пятно строительства опорной стены. Совместно с Институтом территориального планирования члены комиссии внесли изменения в проект. Ради сохранения лип передвинули платформы и стены, теперь зелёным исполинам ничего не угрожает. Всего на участке под охрану взяли 17 деревьев. Их обследовали, поставили на учёт, огородили.
Что касается дорожек, члены комиссии пришли к выводу, что принимать решение по их расположению можно лишь после окончания археологических наблюдений — когда будет полное представление о границах захоронений.
Новые находки.
«Обильные осадки вынудили нас прорабатывать дальше уже расчищенные участки. В результате мы обнаружили там новые неожиданные находки, — рассказал руководитель Камской археологической экспедиции ПГНИУ Михаил Перескоков. — По первоначальному плану мы должны были дойти до уровня фиксации погребений и затем заняться их изучением, расчисткой и защитой. Выяснилось, что на участке распространённое явление, когда под уже найденными памятниками находятся другие. Они сохранились хуже, но имена на надгробиях прочесть можно».
К этому моменту на участке обнаружили около ста. Археологам помогали волонтёры — привлечь их предложили на первом заседании комиссии. Добровольцы (это учащиеся Школы музейного волонтёрства, инициированной Пермский краеведческим музеем совместно с Камской археологической экспедицией ПГНИУ и Музеем Архиерейского квартала) участвовали в изучении и обработке находок.
«Любой человек, не имеющий профильных компетенций, но интересующийся историей, мог помочь благодаря кураторской работе специалистов. Волонтёров было около двадцати. Это люди самых разных интересов и профессий, в числе которых оказались студенты, музейщики и даже сотрудники зоопарка», — рассказала руководитель Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
В числе находок есть надгробия, которые могут показаться современному человеку не совсем обычными. К примеру, это памятник, установленный в прошлом веке на могиле коллежского советника Епафродита Космача (предположительно, скончался 5 ноября 1909 г. в возрасте 69 лет от «перерождения сердца» — из-за сердечной недостаточности). Он выполнен в виде мощного ствола срубленного дерева с отсечёнными ветвями и уходящими в землю корнями. Такие памятники, судя по всему, устанавливали на могилах внезапно ушедших людей, не оставивших потомков.
«В данный момент мы продумываем варианты консервации обнаруженных погребений, чтобы они не разрушались дальше», — сообщил специалист.
Основной этап археологических наблюдений завершится в этом году. Зимой специалистам предстоит проанализировать находки.
«Сейчас нужно определиться, как именно с технической точки зрения провести укрепление и консервацию склепов, чтобы после окончательного благоустройства участка не было новых провалов. Есть несколько вариантов. Их мы обсудим с членами комиссии. Не менее важный вопрос — обеспечить укрытие территории, чтобы можно было работать до глубокой осени в любую погоду», — отметил Михаил Перескоков.
По всем фронтам.
Ещё одно решение Комиссии — формирование рабочих групп, которые будут в режиме нон-стоп заниматься решением профильных вопросов. Сформируют четыре таких группы.
Первая займётся темой археологических наблюдений, её возглавит Михаил Перескоков. Вторая группа будет отвечать за создание музейного пространства на территории прежнего зоопарка (ближе к ул. Газеты «Звезда» — там планируется открыть Музей городских историй). Во главе встанет Татьяна Вострикова. Третья рабочая группа займётся формированием информационного банка по лицам, захороненным на территории Архиерейского квартала, а также списка их родственников — потомков. Для этого будут использовать архивные справки и документы, информацию музея и РПЦ. Руководить этой работой будет директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева. Наконец, четвёртая рабочая группа будет прорабатывать концепцию будущего лапидария. Этим направлением займётся схимонахиня Серафима (Виктория Викторовна Кошеленко) — настоятельница Архиерейского подворья.
Сохранять гибкость.
Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства, член комиссии Павел Черепанов:
«В процессе археологических наблюдений мы выявляем новые и существенные факторы, которые влияют на всю работу в Архиерейском квартале. В числе самых серьёзных вопросов — отключение и демонтаж сетей отопления, водоснабжения, электричества, которые проходят по территории старинного кладбища. Мы ставили важную задачу: отработать с ресурсоснабжающими компаниями точки присоединения потребителей к новым коммуникациям и демонтаж старых. Тем самым мы освободим историческую территорию от подземных сетей. Вторая серьёзная задача, которая тоже появилась в результате проведения работ по археологическому наблюдению, это сохранность обнаруженных объектов. В данный момент есть чёт 942 кое понимание, что исторические границы кладбища сохранились, выхода за их пределы нет. В помощь археологам планируем использовать в квартале специальные шатры и укрытия. Это позволит защитить место исследований от осадков и продлить сезон поздней осени».
Официальные паблики.
Заместитель главы Центра управления регионом (ЦУР) Пермского края Артём Вороненко:
«Чтобы заинтересованные пермяки могли следить за происходящим в Архиерейским квартале и оперативно узнавать о новых находках, созданы два официальных паблика. Это группа в соцсети “ВКонтакте” и канал в мессенджере МАКС под названием “Архиерейский квартал: между прошлым и будущим”, где рассказывается обо всём происходящем. В пабликах можно найти информацию о том, какие проекты планируется реализовать на территории, как идут работы, что удалось найти на участке, какие решения принимает и реализует комиссия, сопровождающая проводимые на площадке мероприятия. Кроме того, новые сведения публикуют на интернет-ресурсах Камской археологической экспедиции и Пермского краеведческого музея».