«В процессе археологических наблюдений мы выявляем новые и существенные факторы, которые влияют на всю работу в Архиерейском квартале. В числе самых серьёзных вопросов — отключение и демонтаж сетей отопления, водоснабжения, электричества, которые проходят по территории старинного кладбища. Мы ставили важную задачу: отработать с ресурсоснабжающими компаниями точки присоединения потребителей к новым коммуникациям и демонтаж старых. Тем самым мы освободим историческую территорию от подземных сетей. Вторая серьёзная задача, которая тоже появилась в результате проведения работ по археологическому наблюдению, это сохранность обнаруженных объектов. В данный момент есть чёт 942 кое понимание, что исторические границы кладбища сохранились, выхода за их пределы нет. В помощь археологам планируем использовать в квартале специальные шатры и укрытия. Это позволит защитить место исследований от осадков и продлить сезон поздней осени».