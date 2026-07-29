В Казани начали достраивать долгострой на Маяковского

История этого дома — одна из самых долгих в строительной хронике города. Разрешение на строительство в 2004 году получило ЗАО «АРХ-Идея» бизнесмена Михаила Гольбрайха. Однако к моменту сдачи объекта выяснилось, что застройщик возвёл лишние этажи, продав их дольщикам, и дом так и не был введён в эксплуатацию. Застройщик безуспешно пытался через суд узаконить постройку, но проиграл. Здание замерло на долгие годы, став символом замороженных строек.