В Казани начали достраивать долгострой на Маяковского

Здание знаменитого долгостроя, начатого ещё в 2004 году, окутали лесами, а на площадке уже работают строители и техника. По паспорту объекта, завершить строительство дома со встроенными офисами и автостоянкой планируется в сентябре 2027 года.
История этого дома — одна из самых долгих в строительной хронике города. Разрешение на строительство в 2004 году получило ЗАО «АРХ-Идея» бизнесмена Михаила Гольбрайха. Однако к моменту сдачи объекта выяснилось, что застройщик возвёл лишние этажи, продав их дольщикам, и дом так и не был введён в эксплуатацию. Застройщик безуспешно пытался через суд узаконить постройку, но проиграл. Здание замерло на долгие годы, став символом замороженных строек.
Возобновить проект удалось благодаря объединению дольщиков. По инициативе республиканского фонда помощи пострадавшим дольщикам правообладатели помещений создали жилищно-строительный кооператив «Маяк» и приняли решение достраивать дом за собственные средства. Генподрядчиком выбрана компания «РСУ № 8», непосредственным исполнителем работ выступит «Бриз». Согласно утверждённой схеме, собственникам жилья придётся доплатить по 53,5 тысячи рублей за квадратный метр, владельцам нежилых помещений — по 66,9 тысячи рублей. Для примера, дополнительный взнос за однокомнатную квартиру площадью 66 квадратных метров, выставленную на продажу за 11,5 миллиона рублей, составит около 3,5 миллиона рублей.
Новый проект завершения строительства был согласован градостроительной комиссией в 2024 году. Тогда же приняли решение демонтировать башенку на крыше и обновить фасад. Чтобы начать полноценные работы, необходимо было заручиться согласием 75% собственников, что, наконец, удалось сделать. Теперь у долгостроя на Маяковского есть реальный шанс превратиться в жилой дом, а не в памятник печальной истории дольщиков.