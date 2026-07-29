Они закончились: что случилось с субсидированными авиабилетами летом 2026 года

Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация выглядела почти аналогично: билеты на август стоили от 12000 рублей в один конец, субсидированных авиабилетов не было. В июле можно попробовать купить недорогой билет в день вылета, но каждый раз это лотерея. В августе таких возможностей скорее всего уже не будет. Единственное отличие этого года от предыдущего — возможность улететь в Москву и вернуться из нее назад по стабильному плоскому тарифу «Аэрофлота» за 13000 в оба конца. Это, конечно, не обещанные властями субсидированные по 7800. Но хоть что-то.