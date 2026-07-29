Они закончились: что случилось с субсидированными авиабилетами летом 2026 года

В конце мая калининградские чиновники и депутаты обсудили ситуацию с отсутствием в свободной продаже субсидированных авиабилетов и пришли к выводу, что проблема острая, её надо срочно решать. Спустя два месяца, в конце июля «Новый Калининград» решил выяснить, есть ли билеты в продаже и как вообще сейчас обстоят дела с транспортной доступностью области.
В рамках эксперимента мы решили посмотреть, как обстоят дела с билетами на поезда и самолеты до Москвы и Санкт-Петербурга в последнюю неделю июля, на конец августа (в это время обычно иногородние студенты приезжают на учебу в область, а студенты из числа калининградцев уезжают в свои вузы в другие города).
На поезда до Москвы на ближайшие дни можно найти лишь по несколько билетов. Оставшаяся единственной в продаже (по состоянию на 15:30 28 июля) нижняя «боковушка» фирменного «Янтаря» на 30 июля стоила 6876 ₽, билетов в купе в продаже не было (они стоят 12000 ₽). Плацкарт в «обычном» поезде № 148 стоит 4584 ₽, в купе — 9039 ₽ На 31 июля и первые дни августа билетов в продаже обнаружить не удалось. Нет их и на последние дни лета. На поезда в обратном направлении «Москва-Калининград» билетов также нет.
Очень сложно попасть и на «адлеровский» поезд № 360, предложенный ранее железнодорожниками в качестве альтернативного пути до Москвы — на 31 июля в продаже было всего три плацкартных билета до Смоленска по 3149 ₽ и восемь купейных по 6276 ₽
С наличием билетов в Санкт-Петербург ситуация оказалась чуть лучше: на 30 июля в продаже оставалось еще 10 билетов в купе (по 9593 ₽) и один билет в плацкартный вагон (7871 ₽). На начало и конец августа билеты все раскуплены.
По данным агрегаторов авиабилетов, в ближайшие дни улететь в Москву можно за 5280 ₽ Правда, без багажа.
Изучение сайтов авиакомпаний показало, что в день покупки (в нашем случае 28 июля) билет в один конец можно купить и за 2700 ₽ Правда, как утверждают опытные путешественники, такое падение цен на авиаперевозки непосредственно в день вылета случается не всегда и, скорее, лотерея. «В выходные дни и понедельники обычно такого нет», — утверждают собеседники «Нового Калининграда». Здесь также стоит обратить внимание, что возвращение из Москвы в Калининград обойдется уже куда дороже — на ближайшие дни минимальная стоимость билета начинается от 9000 рублей.
На конец августа билеты из Калининграда в столицу можно купить за 13−14 тысяч рублей, обратно — за 4600.
В Санкт-Петербург можно улететь дешевле — в день вылета за 1900 рублей, в последние дни июля — за 2−4 тыс. руб. (в выходные — дороже). Обратный билет обойдется в 6−9 тыс.
Что касается субсидированных билетов, то их в продаже у авиакомпании «Нордвинд», «Уральских авиалиний» найти не удалось (они должны осуществлять перевозки в Москву за 3800 в один конец, в Санкт-Петербург за 3500 в один конец). У S7 (они продают субсидированные только до Москвы) один субсидированный билет за 3800 до столицы был в продаже с утра 28 июля, к обеду он уже, по всей видимости, был выкуплен. Остались только стандартные по цене от 15 тысяч рублей.
Отдельно стоит остановиться на ситуации с авиакомпанией «Аэрофлот», субсидированные билеты у которой в Москву и Санкт-Петербург закончились еще в декабре-январе.
На сайте компании в разделе «субсидии» представлены не субсидированные билеты, а так называемые «плоские» — по строго определенному тарифу, не подверженному динамическому ценообразованию, которое зависит от спроса. Стоимость в один конец до Москвы — 7900 рублей, туда-обратно — 13000 рублей.
Продаются они по-прежнему под видом субсидированных за неделю до полета, с предупреждением о том, что якобы таких билетов можно купить всего четыре штуки (эту информацию ранее опровергали в самом «Аэрофлоте» — купить их можно сколько угодно). Компания «для удобства» решила использовать раздел субсидированных для продажи «плоских тарифов», не особо информируя об этом граждан. В итоге многие пассажиры уверены, что это и есть те самые субсидированные авиабилеты, обещанные властями. Но на самом деле это не так.
В июле купить билеты по плоским тарифам можно было на два рейса до Москвы и два до Калининграда. В августе — только на один рейс туда и один обратно.
В направлении Санкт-Петербурга в продаже нет ни плоских, ни субсидированных билетов.
Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация выглядела почти аналогично: билеты на август стоили от 12000 рублей в один конец, субсидированных авиабилетов не было. В июле можно попробовать купить недорогой билет в день вылета, но каждый раз это лотерея. В августе таких возможностей скорее всего уже не будет. Единственное отличие этого года от предыдущего — возможность улететь в Москву и вернуться из нее назад по стабильному плоскому тарифу «Аэрофлота» за 13000 в оба конца. Это, конечно, не обещанные властями субсидированные по 7800. Но хоть что-то.
В целом же можно констатировать, что проблема с транспортной доступностью региона на основе субсидированных авиаперевозок по сей момент так и не решена.
Текст: Оксана Майтакова, иллюстрации: скрины сайтов авиакомпаний, Виталий Невар / «Новый Калининград».