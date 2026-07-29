Благоустройство общественных пространств в Красноярске завершается

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске близятся к завершению работы по преображению общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году преображение затронуло восемь объектов: две набережные, пять скверов и одну площадь. Именно эти территории выбрали жители города во время голосования в прошлом году.
Как сообщает администрация Красноярска, на площади перед Культурным центром на Высотной уже выполнены кирпичные клумбы, уложена брусчатка в виде клавиш музыкальных инструментов, проложены подземные кабели для освещения и сформированы газоны. На данный момент осталось установить малые архитектурные объекты — качели и сцену. Кроме того, на площади продолжаются работы по устройству сухого фонтана.
К завершению подходит благоустройство и на улице Ломоносова, 102. Ранее на этом месте был пустырь, где часто хаотично парковались машины. Теперь здесь появился сквер с детской площадкой и площадкой для выгула собак. Сейчас осталось только смонтировать опоры освещения.
На набережной Енисея в Ленинском районе завершаются работы по созданию прогулочной зоны. Вдоль воды обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также сухой ручеёк. В настоящее время заканчиваются работы на смотровых балконах и детских площадках.
В микрорайоне Химико-металлургического завода Свердловского района в сквере «Сказочный» уложена новая брусчатка и смонтировано освещение. Осталась последняя, но важная деталь — установка архитектурных форм в стиле русских сказок.
В сквере Западный в Кировском районе ведётся монтаж брусчатки и ландшафтных бордюров. Впереди ещё работы по освещению, монтажу детской площадки и озеленению.
На набережной Качи оформлены дорожки, укладывается асфальт и обустраиваются газоны.
В микрорайоне Преображенский в пространстве «Преолес» активно укладывают асфальт, брусчатку и щебёночное покрытие на дорожках, завершают работы с освещением, устанавливают садовую мебель и занимаются озеленением.
Завершить все работы на объектах планируют к осени.