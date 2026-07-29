Благоустройство общественных пространств в Красноярске завершается

К завершению подходит благоустройство и на улице Ломоносова, 102. Ранее на этом месте был пустырь, где часто хаотично парковались машины. Теперь здесь появился сквер с детской площадкой и площадкой для выгула собак. Сейчас осталось только смонтировать опоры освещения.