Мэр Сочи заявил о сокращении жилой застройки и развитии курортной сферы

Цифры говорят сами за себя: еще два года назад в Сочи строили сразу 19 жилых комплексов. Сегодня в работе — только восемь, и решения об их появлении в городе принимались до смены градостроительных приоритетов. Дальше наращивать темпы не планируют. По словам мэра, это нужно, чтобы курорт не превращался в обычный спальный район.