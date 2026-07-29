Беларусь в пять раз увеличила поставки торфа на территорию Прикамья

Год назад объем поставок белорусского торфа составил 501 тонну, в 2026 году — уже 2 712 тонн. Вся продукция прошла контроль товаросопроводительных документов с отбором проб. На прибывший из Беларуси торф оформлены акты карантинного контроля, что дает право на его использование назначению.