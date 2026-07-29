На капремонт домов в Татарстане добавили еще 3 миллиарда рублей

В Татарстане увеличили бюджет на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2026−2028 годы. Раньше планировали потратить 25,6 млрд рублей, теперь — 28,63 млрд. Дополнительные деньги составили около 3 млрд рублей.
В 2026 году на ремонты направят 11,19 млрд рублей — почти на 1,6 млрд больше, чем хотели потратить сначала. В 2027 году выделят 8,46 млрд, а в 2028-м — 8,98 млрд рублей.
Больше всего денег уйдёт на ремонт и замену труб и систем внутри домов — 8,71 млрд рублей. За три года обновят почти 2,4 тысячи километров сетей: отопление, электричество, водоснабжение, канализацию и газ.
На крыши потратят 6,23 млрд рублей. Отремонтируют больше 663 тысяч квадратных метров кровель. Ещё 5,22 млрд пойдут на фасады — обновят 1,36 млн квадратных метров стен. Отдельно на утепление фасадов выделят 1,32 млрд.
На замену лифтов заложили 4,36 млрд рублей. Всего заменят 1030 подъёмников: 126 в этом году, 425 в следующем и 479 в 2028-м. Раньше планировали поменять 884 лифта, но решили добавить ещё 146.
Также в программе есть ремонт подвалов (71 тысяча квадратов, 131 млн рублей), фундаментов (9 тысяч кубометров, 87 млн рублей), подъездов (108 тысяч квадратов, 423 млн рублей). На системы пожарной безопасности выделят 150 млн, на вентиляцию — 498 млн.
На установку счётчиков и приборов учёта заложили 18,6 млн рублей, на управление отоплением — 96,5 млн. Ещё 437 млн пойдёт на контроль за строительством и около 947 млн — на проекты и сметы.
После поправок в программе стало больше работ по крышам, сетям и фасадам. А вот утеплять фасады теперь будут меньше — с 254 до 229 тысяч квадратов.