В Амурске запущен асфальтобетонный завод японского производства

— Для Амурска появление такого завода — долгожданное событие, которое решит множество проблем. Во-первых, оборудование способно изготавливать асфальт по любому «рецепту». Во-вторых, его качество не вызывает сомнений. В-третьих, его высокая производительность может полностью покрыть запросы наших подрядчиков, задействованных на ремонте улично-дорожной сети. Например, одному из наших подрядчиков для ремонта 400 метров дороги требуется 300−350 тонн асфальтобетонной смеси, а завод выпускает 100 тонн в час. Иными словами, полдня работы завода — и подрядчик полностью закрывает контракт, — прокомментировал глава Амурска Руслан Колесников.