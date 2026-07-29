В Амурске запущен асфальтобетонный завод японского производства

В Амурске ввели в эксплуатацию асфальтобетонный завод, произведенный японской компанией Nikko — одним из мировых лидеров в области асфальтосмесительного оборудования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оборудование адаптировано для российских климатических условий и работы с местным сырьем.
Производственная мощность установки составляет 100 тонн смеси в час. Технологическая линия включает пять бункеров емкостью по 8 тонн каждый. Объем выпускаемой продукции будет зависеть от поступающих заказов.
Как сообщили в администрации Амурска, в текущем году асфальтобетон, произведенный на новом заводе, будет использован для ремонта трех участков дорожного полотна в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: проспект Комсомольский (участки домов 4−8); проспект Победы (от проспекта Победы, 2 до проспекта Комсомольского, 23); улица Вокзальная (станция Мылки).
Кроме того, материал задействуют при благоустройстве пешеходных зон по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» того же нацпроекта на участке от транспортной развязки «Кольцо» до стоматологии и на проспекте Октябрьском.
— Для Амурска появление такого завода — долгожданное событие, которое решит множество проблем. Во-первых, оборудование способно изготавливать асфальт по любому «рецепту». Во-вторых, его качество не вызывает сомнений. В-третьих, его высокая производительность может полностью покрыть запросы наших подрядчиков, задействованных на ремонте улично-дорожной сети. Например, одному из наших подрядчиков для ремонта 400 метров дороги требуется 300−350 тонн асфальтобетонной смеси, а завод выпускает 100 тонн в час. Иными словами, полдня работы завода — и подрядчик полностью закрывает контракт, — прокомментировал глава Амурска Руслан Колесников.
Завод принадлежит предприятию ООО «Строй Инновации» и станет основным поставщиком асфальта для городских инфраструктурных объектов.