В Южноуральске готовят к запуску мусоросортировочный комплекс

«Формирование экономики замкнутого цикла — одна из важнейших задач, обозначенная в перечне поручений Президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году. Запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске позволит направлять на обработку (сортировку) до 50 тысяч тонн отходов в год», — отметил министр экологии региона Игорь Гилев.