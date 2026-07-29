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В Южноуральске готовят к запуску мусоросортировочный комплекс

Он сможет обрабатывать до 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области

В Южноуральске готовятся к запуску нового мусоросортировочного комплекса с мощностью обработки 50 тысяч тонн отходов год. Готовность объекта в рамках рабочего визита проверил министр экологии региона Игорь Гилев, сообщили в пресс-службе областного министерства.

Объект полностью готов к работе — все строительные и пусконаладочные мероприятия завершены, получена лицензия на обработку ТКО. Осталось дождаться утверждения тарифа, чтобы начать приём отходов.

Запуск нового комплекса станет важным шагом в развитии инфраструктуры обращения с мусором в регионе.

«Формирование экономики замкнутого цикла — одна из важнейших задач, обозначенная в перечне поручений Президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году. Запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске позволит направлять на обработку (сортировку) до 50 тысяч тонн отходов в год», — отметил министр экологии региона Игорь Гилев.