В Южноуральске готовят к запуску мусоросортировочный комплекс

В Южноуральске готовятся к запуску нового мусоросортировочного комплекса с мощностью обработки 50 тысяч тонн отходов год. Готовность объекта в рамках рабочего визита проверил министр экологии региона Игорь Гилев, сообщили в пресс-службе областного министерства.
Объект полностью готов к работе — все строительные и пусконаладочные мероприятия завершены, получена лицензия на обработку ТКО. Осталось дождаться утверждения тарифа, чтобы начать приём отходов.
Запуск нового комплекса станет важным шагом в развитии инфраструктуры обращения с мусором в регионе.
«Формирование экономики замкнутого цикла — одна из важнейших задач, обозначенная в перечне поручений Президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году. Запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске позволит направлять на обработку (сортировку) до 50 тысяч тонн отходов в год», — отметил министр экологии региона Игорь Гилев.