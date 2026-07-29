Канск отказывается от старых котельных: СГК приступила к модернизации еще двух теплоисточников

Замещение устаревших котельных остается одним из ключевых направлений модернизации теплоснабжения в Красноярском крае. За последние годы СГК вывела из эксплуатации 37 неэффективных котельных в Красноярске. С учетом модернизации Красноярской ТЭЦ-1 это привело к снижению выбросов в краевом центре на 9 300 тонн. Продолжается работа и в Минусинске, где реализуется проект по переводу потребителей четырех ведомственных котельных микрорайона ТУСМ на мощности Минусинской ТЭЦ. После завершения работ выбросы загрязняющих веществ в этом районе сократятся более чем на 300 тонн в год.