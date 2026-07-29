Канск отказывается от старых котельных: СГК приступила к модернизации еще двух теплоисточников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Энергетики готовятся к монтажу оборудования и установке новых котлов на 2 старых котельных, чтобы снизить их влияние на экологию. Это продолжение системных мер Компании по повышению надежности сферы теплоснабжения и улучшения экологии восточной столицы края.
В Канске продолжается масштабное обновление системы теплоснабжения. В 2026 году Сибирская генерирующая компания приступила к модернизации двух городских котельных — № 13 «Пятый военный городок» и № 3 «ПТУ». После обновления объекты будут оснащены современными автоматизированными теплоисточниками, что позволит повысить надежность теплоснабжения и улучшить экологические показатели.
Проект является частью долгосрочной программы развития теплоснабжения Канска, которую СГК реализует с 2020 года. За это время в городе уже замещены 12 устаревших котельных. Их нагрузка переведена на Канскую ТЭЦ и современные теплоисточники, что позволило создать более устойчивую систему теплоснабжения и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 1,5 тысячи тонн.
Весной генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский на докладывал на Общественно-экологическом совете Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову о планах модернизации 2 устаревших объектах в теплоэнергетики в восточной столице региона. На сегодняшний день эта работа вступает в активную фазу.
Олег Бубновский, генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь): «Подрядная организация уже приступила к закупке и поставке оборудования, ведётся подготовительная работа по демонтажу старого оборудования. Также идёт подготовка площадок для монтажа новых автоматизированных котлов, насосного и теплофикационного оборудования. После завершения реконструкции котельные станут более эффективными, а качество теплоснабжения потребителей повысится».
Помимо реконструкции котельных № 13 и № 3, в 2027 году СГК планирует модернизировать еще два городских теплоисточника.
Параллельно СГК продолжает масштабное обновление тепловых сетей города. С начала реализации программы в Канске реконструировано и построено около 50 километров трубопроводов. Благодаря этому уровень износа теплосетевого комплекса снизился более чем в два раза — с 80 до 38 процентов. Только в 2026 году работы запланированы на 57 участках общей протяженностью около 7 километров.
Сегодня Канская ТЭЦ является основным источником тепла для города и обеспечивает теплоснабжение 96 процентов жителей Канска, а также социальных учреждений и промышленных предприятий. Перевод потребителей со старых маломощных котельных на централизованную систему теплоснабжения позволяет формировать единый надежный тепловой контур, снижать количество оборудования, требующего обслуживания, и повышать качество теплоснабжения.
Замещение устаревших котельных остается одним из ключевых направлений модернизации теплоснабжения в Красноярском крае. За последние годы СГК вывела из эксплуатации 37 неэффективных котельных в Красноярске. С учетом модернизации Красноярской ТЭЦ-1 это привело к снижению выбросов в краевом центре на 9 300 тонн. Продолжается работа и в Минусинске, где реализуется проект по переводу потребителей четырех ведомственных котельных микрорайона ТУСМ на мощности Минусинской ТЭЦ. После завершения работ выбросы загрязняющих веществ в этом районе сократятся более чем на 300 тонн в год.