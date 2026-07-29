«Красный туризм» будут совместно развивать Иркутск и Китай

IrkutskMedia, 29 июля. В администрации областного центра прошла встреча мэра Иркутска Руслана Болотова с Генеральным консулом КНР в Иркутске Лю Юй. В мероприятии также приняли участие третий секретарь представительства МИД России в Иркутске Юлия Маланина и руководители профильных комитетов мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города.
На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма, уделив особое внимание развитию «красного туризма» — направлению, объединяющему общую историю России и Китая.
«Иркутск укрепляет добрососедские отношения с городами Китая уже более 30 лет. Мы активно взаимодействуем с Шэньяном, Нинбо, Маньчжурией. С КНР у нас развито партнерство в науке, образовании, спорте, медиа и других сферах. В июне в праздновании 365-летия столицы Прибайкалья участвовали воспитанники Шэньянской школы искусств. Кроме того, администрация областного центра принимает участие в 7-й Международной премии Гуанчжоу (18+) за городские инновации. И это лишь немногое из того, что делается в рамках улучшения взаимоотношений между нашими странами», — подчеркнул Руслан Болотов.
В 2024 году в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьёва-Амурского был представлен проект «Красные маршруты Иркутска» — экскурсионная программа «Китайские революционеры в Иркутске» (18+), охватывающая 11 знаковых мест, связанных с жизнью и деятельностью китайских революционеров 1920-х годов. В 2025 году на основе архивных материалов был издан исторический путеводитель, переиздание которого запланировано на осень.
«В этом году мы отмечаем 105-летие основания Коммунистической партии Китая. История связей между Коммунистической партией Китая и Россией глубока, в своем основании и развитии КПК получила ценную поддержку со стороны СССР. “Красные маршруты Иркутска” — не просто туристический проект, а дань общей истории, связывающей наши народы. Готовы предложить конкретные шаги — установку мемориальных табличек на зданиях, где в 1920-е годы жили и работали китайские революционеры», — отметила Генеральный консул КНР в Иркутске Лю Юй.
Руслан Болотов подчеркнул, что развитие «красного туризма» является одной из приоритетных задач по укреплению двусторонних культурных связей между Россией и Китаем. По его словам, Иркутск обладает уникальными ресурсами для продвижения этого направления: богатой архивной базой, развитой музейно-экскурсионной инфраструктурой и выгодным геополитическим положением.
Согласно историческим данным, в Иркутске располагалась китайская секция Дальневосточного секретариата Коминтерна, находившаяся в бывшей усадьбе купцов Колыгиных (ныне — Дом офицеров по улице Карла Маркса, 47). Именно здесь работал Чжан Тайлэй — один из основателей КПК, делегат Третьего конгресса Коминтерна, встречавшийся с Лениным. Позже он возглавил Кантонское восстание 1927 года и вошёл в список 100 героев, внесших выдающийся вклад в основание Нового Китая.
Китайские революционеры также бывали в здании на улице Киевской, 2, где до 1921 года размещалась Секция восточных народов Сибирского областного бюро ЦК РКП (б). Этот орган был ключевым подразделением Коминтерна по работе среди китайского, корейского и монгольского населения Сибири и приграничных регионов.
В ноябре-декабре 1921 года в здании Общественного собрания (ныне — Театр юного зрителя имени А. Вампилова) проходили заседания и лекции для делегатов съезда народов Дальнего Востока, организованного Дальневосточным секретариатом Коминтерна. Среди участников съезда были видные китайские революционеры — Цюй Цюбо, Чжан Цюбай и другие.