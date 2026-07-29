«Красный туризм» будут совместно развивать Иркутск и Китай

«Иркутск укрепляет добрососедские отношения с городами Китая уже более 30 лет. Мы активно взаимодействуем с Шэньяном, Нинбо, Маньчжурией. С КНР у нас развито партнерство в науке, образовании, спорте, медиа и других сферах. В июне в праздновании 365-летия столицы Прибайкалья участвовали воспитанники Шэньянской школы искусств. Кроме того, администрация областного центра принимает участие в 7-й Международной премии Гуанчжоу (18+) за городские инновации. И это лишь немногое из того, что делается в рамках улучшения взаимоотношений между нашими странами», — подчеркнул Руслан Болотов.