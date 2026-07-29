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В Прикамье завезли 60 тонн дагестанских арбузов

Весь объем поставленной летней ягоды произвели на прошлой неделе.

Источник: Комсомольская правда

На торговых прилавках Пермского края в изобилии появились арбузы. Прямиком с бахчей Дагестана 24 июля прибыли 60 тонн самой летней ягоды.

За год поставки арбузов с Кавказа выросли в 2,7 раза. В первой половине прошлого года объем поставок из Дагестана составил всего 22 тонны.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю провело контроль поставленной продукции и отбор проб. Поставщики оформили на арбузы карантинные сертификаты, что дает право на их реализацию.

Арбуз является бахчевой культурой и принадлежит к семейству тыквенных растений. Он является одной из самых больших ягод, известных с XX века до нашей эры. Арбуз не является фруктом в строгом научном смысле.

Его польза состоит в содержании большого количества витаминов A (бета-каротин), B9 (фолаты), С (аскорбиновая кислота), а также минералов — кальций, магний и других. Его мякоть богата водой, употребление в жаркую погоду способствует поддержанию гидробаланса организма человека.

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