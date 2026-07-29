В Севастополе собирают урожай персиков

На сегодняшний день в городе выращиванием этой культуры занимаются четыре предприятия. Сбор начинается в середине июля и длится до конца августа. Из-за погодных условий в этом году персики спеют неравномерно, поэтому садоводы проводят выборочный сбор, снимая с деревьев только полностью созревшие плоды.
В этом году были поздние морозы, но мы окуривали сады и спасли урожай. Сейчас собираем сорта Коллинз и Принцесса Черная. Последняя отличается бордовым окрасом и сочной мякотью с кислинкой, она отлично подходит для транспортировки в другие регионы, — отметила бригадир садоводов АО «Артвин» Светлана Герасимова.
Всего под персики в хозяйстве выделено 90 га, из которых в стадии плодоношения — 60 га, а 30 — это молодые деревья. Наиболее спелые плоды жители и гости города могут купить на рынках Севастополя. Твердые и транспортабельные сорта аграрии поставляют в Республику Крым и другие регионы. Благодаря мерам господдержки мы закупаем необходимую технику и средства защиты растений. За два года на выращивание персиков мы получили субсидию в размере 6 миллионов рублей. Эти средства позволяют поддерживать сады в надлежащем виде и платить зарплату рабочим, — рассказал главный экономист хозяйства Алексей Юдко.
Высокие темпы развития отрасли обеспечивает государственная поддержка. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка компенсирует аграриям до 80% понесенных затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. Данная поддержка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя».
С 2019 года объем субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями составил почти 116 миллионов рублей, что позволило высадить в Севастополе более 150 гектаров новых садов. К концу 2025 года общая площадь многолетних насаждений в городе достигла 376 гектаров, — подчеркнула начальник отдела виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерия Карнышева.
Только предприятие «Артвин» с 2022 по 2025 год получило на развитие садоводства более 32 миллионов рублей субсидий. На эти средства удалось заложить новые сады, приобрести сельхозтехнику. Благодаря комплексной поддержке отрасли плодоводства аграрии не только сохраняют, но и активно расширяют сады, обеспечивая регион качественными местными продуктами.