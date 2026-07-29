В Севастополе собирают урожай персиков

Всего под персики в хозяйстве выделено 90 га, из которых в стадии плодоношения — 60 га, а 30 — это молодые деревья. Наиболее спелые плоды жители и гости города могут купить на рынках Севастополя. Твердые и транспортабельные сорта аграрии поставляют в Республику Крым и другие регионы. Благодаря мерам господдержки мы закупаем необходимую технику и средства защиты растений. За два года на выращивание персиков мы получили субсидию в размере 6 миллионов рублей. Эти средства позволяют поддерживать сады в надлежащем виде и платить зарплату рабочим, — рассказал главный экономист хозяйства Алексей Юдко.