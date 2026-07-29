В Уфе в 2028—2030 годы реконструируют аэропорт. Об этом сообщили в минтрансе России. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение.
Планируется расширить перрон для увеличения мест стоянок воздушных судов, в том числе для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров. Проект включает строительство площадки для противообледенительной обработки, комплекса очистных сооружений, трансформаторных подстанций.
Застройщиком выступит сам аэропорт в рамках государственно-частного партнерства.