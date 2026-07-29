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В Уфе в 2028—2030 годы реконструируют аэропорт

Об этом сообщили в минтрансе России.

Источник: Аэропорт "Уфа"

В Уфе в 2028—2030 годы реконструируют аэропорт. Об этом сообщили в минтрансе России. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение.

Планируется расширить перрон для увеличения мест стоянок воздушных судов, в том числе для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров. Проект включает строительство площадки для противообледенительной обработки, комплекса очистных сооружений, трансформаторных подстанций.

Застройщиком выступит сам аэропорт в рамках государственно-частного партнерства.