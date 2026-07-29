Это импортозамещение. Новый завод обеспечит нефтегазовую отрасль задвижками

В Красноярском крае начало работу новое предприятие — Красноярский завод трубопроводной арматуры (КЗТА). Теперь стальные клиновые задвижки, которые долгие годы закупались преимущественно за рубежом, будут выпускать сибирские мастера с использованием исключительно отечественного сырья и оборудования.
Открытие подобных технологичных производств в регионе — это ещё один шаг к укреплению суверенитета страны, подчеркнул губернатор края Михаил Котюков.
Разделение труда.
Проект, в который инвестировали порядка 100 млн руб., позволил создать 50 новых рабочих мест. Интересно, что производственные мощности молодого завода, основанного в 2026 году, распределили сразу по двум локациям.
В Железногорске на площади 1,6 тыс. кв. м развернули мощный плавильно-литейный комплекс. Сердце этой площадки — две индукционные печи объёмом полтонны каждая. Здесь же работают формовочная линия со шнековым смесителем, современная система обеспыливания и регенерации оборотного песка, термическая печь и дробомётная камера для тщательной очистки литья.
А за тем, чтобы металл соответствовал всем ГОСТам, строго следят в собственной лаборатории физико-химического анализа.
После того как деталь отлита и проверена, она отправляется на вторую площадку — в Красноярск. Именно там суровая заготовка превращается в готовое изделие: на красноярских участках организованы токарные и сварочные работы, механическая обработка, слесарно-сборочное производство, покраска и обязательные гидравлические испытания.
Инженерная мысль.
Сегодняшнее производство немыслимо без глубокой цифровизации. Гордость предприятия — собственный инжиниринговый центр полного цикла.
Прежде чем отправить изделие в цех, специалисты строят его точную 3D-модель по чертежам, проводят математическое моделирование литейных процессов, термообработки и проверяют виртуальную деталь на прочность. Это помогает выявлять малейшие потенциальные дефекты ещё до запуска в серию, что кратно повышает надёжность готовых задвижек.
Особое, крайне актуальное сегодня направление работы инженеров — 3D-сканирование и реверс-инжиниринг. Эти технологии позволяют с высочайшей точностью восстановить геометрию оригинальных импортных деталей и создать для них новую российскую документацию. Для создания модельно-стержневой оснастки используют высокоточные трёхосевые фрезерные станки с ЧПУ и промышленные 3D-принтеры, работающие со всем спектром материалов — от древесно-слоистых плит и модельного пластика до алюминия и нержавеющей стали.
Продукция для гигантов.
Что же именно производит завод? Речь идёт о стальных клиновых фланцевых устройствах с выдвижным шпинделем. Эти массивные агрегаты предназначены для полного перекрытия или открытия потока в магистральных и технологических трубопроводах. Изделия рассчитаны на транспортировку воды, пара, масла, природного газа и неагрессивных нефтепродуктов. Такая арматура критически важна для энергетики, химической, горнорудной, машиностроительной, металлургической и строительной отраслей.
В 2026 году завод планирует выпустить 500 изделий с объёмом реализации 50 млн руб. Однако уже на 2027 год намечен троекратный рост — до 1,5 тыс. единиц с выручкой уже в 150−200 млн руб.
«Мы производим запорную арматуру под потребности каждого заказчика, обеспечивая полный цикл — от проектирования до изготовления готовой продукции, — рассказывает генеральный директор завода Леонид Афоничев. — Производство задвижек — это импортозамещение в чистом виде. В производстве мы используем только отечественные материалы и комплектующие. Благодаря запуску производства наши потребители могут уверенно отказаться от импортных аналогов. Мы закроем все потребности в надёжной запорной арматуре на рынке».
Уверенность руководства подкрепляется делом: завод уже заключил первые контракты на поставку сибирских задвижек для крупных предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности. В ближайших планах КЗТА — расширение номенклатуры изделий и выход на новые рынки сбыта.