Это импортозамещение. Новый завод обеспечит нефтегазовую отрасль задвижками

Особое, крайне актуальное сегодня направление работы инженеров — 3D-сканирование и реверс-инжиниринг. Эти технологии позволяют с высочайшей точностью восстановить геометрию оригинальных импортных деталей и создать для них новую российскую документацию. Для создания модельно-стержневой оснастки используют высокоточные трёхосевые фрезерные станки с ЧПУ и промышленные 3D-принтеры, работающие со всем спектром материалов — от древесно-слоистых плит и модельного пластика до алюминия и нержавеющей стали.