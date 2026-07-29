Волгоградцы за полгода вернули более 5 млрд рублей по налоговым вычетам

Как сообщают в УФНС по Волгоградской области, более 55% возвращенных денег приходится на имущественные вычеты. За их получением обращаются волгоградцы, купившие жилье. Активно возвращают жители региона и часть денег, потраченных на лечение, образование и фитнес. Это 32% от всех вычетов в регионе. В ведомстве напоминают, что обратиться за возвратом излишне уплаченного налога можно в течение всего года.