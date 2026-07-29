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Семьи с детьми получат июльские выплаты третьего и пятого августа

Соцфонд назвал точные даты зачисления детских пособий за июль месяц.

3 и 5 августа 2026 года семьи с детьми в Волгоградской области получат июльские выплаты. Соцфонд России подтвердил даты зачисления средств, чтобы родители могли вовремя проверить поступление денег на свои банковские счета.

Как сообщили в ведомстве, 3 августа будут перечислены единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан. 5 августа на счета зачислят средства из материнского капитала. Деньги поступают в течение всего дня — с утра до позднего вечера.

Для своевременного получения денег важно проверить срок назначения: если выплата за июль уже пришла, следующее перечисление будет только в сентябре за август.

Также необходимо актуализировать личные данные при смене фамилии или имени, обновив информацию в СНИЛС, на портале госуслуг и в банке.

Ранее ЦБ России назвал лимиты бесплатных переводов по СПБ.