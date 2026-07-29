Семьи с детьми получат июльские выплаты третьего и пятого августа

Как сообщили в ведомстве, 3 августа будут перечислены единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан. 5 августа на счета зачислят средства из материнского капитала. Деньги поступают в течение всего дня — с утра до позднего вечера.