27 млн рублей пеней потребовали с проектировщика Восточного обхода Нижнего

Согласно условиям контракта стоимостью 330,3 млн рублей, подрядчик должен был завершить все восемь этапов проектирования до 30 декабря 2025 года. Однако просрочка по каждому из этапов составила от 170 до 178 дней. В проект входят решения по транспортной развязке, системе взимания платы, реконструкции набережной Гребного канала и участка Афонино — Никульское.