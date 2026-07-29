27 млн рублей пеней потребовали с проектировщика Восточного обхода Нижнего

Главное управление автодорог Нижегородской области выставило претензию АО «ДСК “Автобан”» на сумму 27,3 млн рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной стали многочисленные нарушения сроков проектирования первой очереди платной автодороги «Восточный обход Нижнего Новгорода».
Согласно условиям контракта стоимостью 330,3 млн рублей, подрядчик должен был завершить все восемь этапов проектирования до 30 декабря 2025 года. Однако просрочка по каждому из этапов составила от 170 до 178 дней. В проект входят решения по транспортной развязке, системе взимания платы, реконструкции набережной Гребного канала и участка Афонино — Никульское.
Первая очередь дороги от обхода Кстова до Лысогорской улицы оценивается почти в 33 млрд рублей, а весь Восточный обход с новым мостом через Волгу — в 203,8 млрд рублей. Строительство планируется вести в рамках концессионного соглашения, торги по которому пока не объявлены.
Ранее сообщалось, что схему движения на повороте на Мегу у Большой Ельни изменят с 20 июля.