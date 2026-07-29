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«Рособоронэкспорт» представил ракеты для истребителя Су-57Э

Компания «Рособоронэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех», вывела на рынок новейшие управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В компании рассказали, что сейчас заказчикам предлагают целую линейку боеприпасов для оснащения самолета. В нее входят ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ, а также ракета большой дальности РВВ-БД, которая уже подтвердила свои боевые характеристики.

В пресс-службе также перечислили остальные элементы вооружения истребителя. В комплект входят управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, малозаметные высокоточные крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ и противокорабельные ракеты Х-35УЭ. Кроме того, Су-57Э может нести корректируемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э и управляемые планирующие авиационные бомбы УПАБ-1500Б-Э.

Ранее «Ростех» сообщил о первом полете учебно-боевого самолета Як-130М на скоростях до 600 км/ч. Испытание состоялось на Иркутском авиазаводе (филиал ПАО «Яковлев»).