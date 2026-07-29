«Рособоронэкспорт» представил ракеты для истребителя Су-57Э

В компании рассказали, что сейчас заказчикам предлагают целую линейку боеприпасов для оснащения самолета. В нее входят ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ, а также ракета большой дальности РВВ-БД, которая уже подтвердила свои боевые характеристики.