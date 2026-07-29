Уровень инфляции в Нижегородской области в июне оказался ниже общероссийского

Динамика цен на услуги также различалась по регионам. В ПФО темпы удорожания услуг в июне замедлились по сравнению с маем, а в Нижегородской области стоимость ряда услуг даже снизилась. В частности, заметно подешевел зарубежный отдых, в том числе поездки в Египет. Одной из причин стало открытие новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду.