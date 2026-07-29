Уровень инфляции в Нижегородской области в июне оказался ниже общероссийского

В июне 2026 года годовая инфляция в Приволжском федеральном округе достигла 6,6%, продемонстрировав рост. В Нижегородской области показатель составил 5,5%. При этом в ряде регионов округа — в Мордовии, Башкортостане, Саратовской и Нижегородской областях — уровень инфляции оказался ниже общероссийского (6%). Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Месячная динамика цен также различалась. В целом по ПФО в июне цены выросли на 0,9% по сравнению с маем, а в Нижегородской области прирост составил лишь 0,4%. Регион стал единственным в округе, где месячный темп роста цен практически не изменился.
Ускорение инфляции в округе и большинстве его субъектов во многом обусловлено разовыми факторами. Ключевую роль сыграли рост спроса и сокращение предложения топлива: наблюдалось снижение объемов производства, а также перебои в поставках.
При этом на рынке отдельных товаров отмечалась обратная динамика. В начале лета снизились цены на подержанные иномарки, холодильники и стиральные машины; в ряде регионов подешевели планшеты и сотовые телефоны. Среди основных причин — ранее произошедшее укрепление рубля и сдержанный потребительский спрос на фоне высоких кредитных ставок.
В продуктовом сегменте сложилась неоднородная ситуация. В округе подорожали овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла): запасы урожая прошлого сезона сокращались, а новая продукция местных производителей еще не поступила в продажу. В то же время продолжилось снижение цен на молочные продукты и куриные яйца — этому способствовал рост объемов их производства.
Динамика цен на услуги также различалась по регионам. В ПФО темпы удорожания услуг в июне замедлились по сравнению с маем, а в Нижегородской области стоимость ряда услуг даже снизилась. В частности, заметно подешевел зарубежный отдых, в том числе поездки в Египет. Одной из причин стало открытие новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду.