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Жители микрорайона в Воронеже внезапно остались без света днём 29 июля

Электричество обещают вернуть не позднее 19:50.

Источник: АиФ Воронеж

Часть жителей Коминтерновского района в Воронеже осталась без электричества днём среды, 29 июля.

В филиале «Россети Центр» — «Воронежэнерго» корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что ресурс отсутствует в некоторых домах на улицах Генерала Лизюкова, Екатерины Зеленко, Новгородской, Хользунова, Беговой, Мордасовой, Новгородской, 60-й Армии, Маршала Жукова, Владимира Невского, Антонова-Овсеенко, Беспаловой, 60-летия ВЛКСМ, Рязанской, а также на бульваре Победы и Московском проспекте.

Электричество обещают вернуть не позднее 19:50.

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