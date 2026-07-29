Яйца стали почти «золотыми»: где в Казахстане цены взлетели сильнее всего

Самые доступные цены аналитики зарегистрировали в Кызылорде, где десяток стоил 464 тенге. В число городов с минимальной стоимостью также вошли Уральск, Актобе, Атырау и Тараз. Авторы подсчитали, что разница между самым дорогим и самым дешевым десятком яиц достигла 225 тенге, что составляет почти 49% от минимальной цены. Кроме того, исследование затронуло потребление этого продукта. В 2025 году казахстанцы в среднем съели по 212 яиц на человека, что на шесть штук больше, чем годом ранее.