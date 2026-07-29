Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яйца стали почти «золотыми»: где в Казахстане цены взлетели сильнее всего

Яйца в Казахстане за год подорожали на 13,8%, а в некоторых городах рост цен достиг почти 28%. Об этом передает NUR.KZ со ссылкой на Ranking.kz.

Источник: Nur.kz

Яйца первой категории в Казахстане за год подорожали на 13,8%. При этом рост цен оказался значительно выше, чем на социально значимые продовольственные товары в целом, стоимость которых за тот же период увеличилась на 2,5%.

«По состоянию на 22 июля текущего года яйца первой категории подорожали на 13,8% по сравнению с аналогичной датой 2025-го, тогда как совокупный рост цен на СЗПТ составил лишь 2,5%», — говорится в публикации.

Авторы обзора отмечают, что сильнее всего стоимость выросла в Талдыкоргане — сразу на 27,9%. Следом идут Атырау с ростом на 23,5% и Семей — 23,4%. Более чем на 20% яйца также подорожали в Костанае, Петропавловске и Усть-Каменогорске.

«При среднем по обследованным городам росте цен на 13,8% наиболее заметно яйца подорожали в Талдыкоргане: сразу на 27,9%», — пишут аналитики.

Самые скромные темпы роста зафиксировали в Астане, где за год яйца подорожали всего на 2,9%. Невысокое увеличение цен также отмечено в Шымкенте, Кызылорде, Таразе и Караганде. Исследование показало, что самым дорогим городом для покупки яиц остается Алматы. В среднем десяток здесь стоил 689 тенге. В тройку также вошли Талдыкорган с ценой 663 тенге и Конаев — 648 тенге.

«Средняя стоимость яиц первой категории по обследованным городам Казахстана составляла 564 тенге за десяток. Наибольшая стоимость была зафиксирована в Алматы, где десяток яиц обходился в среднем в 689 тенге», — сказано в обзоре.

Самые доступные цены аналитики зарегистрировали в Кызылорде, где десяток стоил 464 тенге. В число городов с минимальной стоимостью также вошли Уральск, Актобе, Атырау и Тараз. Авторы подсчитали, что разница между самым дорогим и самым дешевым десятком яиц достигла 225 тенге, что составляет почти 49% от минимальной цены. Кроме того, исследование затронуло потребление этого продукта. В 2025 году казахстанцы в среднем съели по 212 яиц на человека, что на шесть штук больше, чем годом ранее.

«Наибольшее потребление было зафиксировано в Карагандинской области — 320 яиц на человека в год, а наименьшее — в Мангистауской области, где показатель составил 144 яйца», — резюмируют авторы обзора.