Яйца стали почти «золотыми»: где в Казахстане цены взлетели сильнее всего

Яйца первой категории в Казахстане за год подорожали на 13,8%. При этом рост цен оказался значительно выше, чем на социально значимые продовольственные товары в целом, стоимость которых за тот же период увеличилась на 2,5%.
«По состоянию на 22 июля текущего года яйца первой категории подорожали на 13,8% по сравнению с аналогичной датой 2025-го, тогда как совокупный рост цен на СЗПТ составил лишь 2,5%», — говорится в публикации.
Авторы обзора отмечают, что сильнее всего стоимость выросла в Талдыкоргане — сразу на 27,9%. Следом идут Атырау с ростом на 23,5% и Семей — 23,4%. Более чем на 20% яйца также подорожали в Костанае, Петропавловске и Усть-Каменогорске.
«При среднем по обследованным городам росте цен на 13,8% наиболее заметно яйца подорожали в Талдыкоргане: сразу на 27,9%», — пишут аналитики.
Самые скромные темпы роста зафиксировали в Астане, где за год яйца подорожали всего на 2,9%. Невысокое увеличение цен также отмечено в Шымкенте, Кызылорде, Таразе и Караганде. Исследование показало, что самым дорогим городом для покупки яиц остается Алматы. В среднем десяток здесь стоил 689 тенге. В тройку также вошли Талдыкорган с ценой 663 тенге и Конаев — 648 тенге.
«Средняя стоимость яиц первой категории по обследованным городам Казахстана составляла 564 тенге за десяток. Наибольшая стоимость была зафиксирована в Алматы, где десяток яиц обходился в среднем в 689 тенге», — сказано в обзоре.
Самые доступные цены аналитики зарегистрировали в Кызылорде, где десяток стоил 464 тенге. В число городов с минимальной стоимостью также вошли Уральск, Актобе, Атырау и Тараз. Авторы подсчитали, что разница между самым дорогим и самым дешевым десятком яиц достигла 225 тенге, что составляет почти 49% от минимальной цены. Кроме того, исследование затронуло потребление этого продукта. В 2025 году казахстанцы в среднем съели по 212 яиц на человека, что на шесть штук больше, чем годом ранее.
«Наибольшее потребление было зафиксировано в Карагандинской области — 320 яиц на человека в год, а наименьшее — в Мангистауской области, где показатель составил 144 яйца», — резюмируют авторы обзора.