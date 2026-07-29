Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries перенесет часть складов в Казахстан? В Минторговли РК дали комментарий и внесли ясность

В Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана выступили с официальным комментарием относительно возможного переноса складского комплекса Wildberries на территорию РК, сообщает Zakon.kz.

Как ранее написал «Коммерсантъ», известный маркетплейс Wildberries после атак беспилотников на складские помещения в России начал поиск вакантных складов в Казахстане, чтобы перенаправить часть товаров селлеров.

«Министерство торговли и интеграции РК внимательно отслеживает развитие логистической инфраструктуры крупнейших международных торговых платформ. На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства РК», — заявили в пресс-службе МТИ РК сегодня, 29 июля 2026 года.

Отмечается, для Минторговли «принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана».

Казахстан обладает значительным транзитным и логистическим потенциалом. В этой связи министерство поддерживает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие современной складской и логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и развитие трансграничной электронной торговли.

Пресс-служба МТИ РК

Кроме того, как подчеркнули в Минторговли, процессы, связанные с перемещением, хранением и обращением товаров, регулируются действующим законодательством РК и правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Поэтому каких-либо исключений или особых условий для отдельных участников рынка не предусмотрено.

Пресс-служба МТИ РК

24 июля 2026 года Министерстве торговли и интеграции Казахстана сделали заявление в связи с решением США о введении дополнительной пошлины в размере 12,5%. Она, как заверили в МТИ, не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше