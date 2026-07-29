Wildberries перенесет часть складов в Казахстан? В Минторговли РК дали комментарий и внесли ясность

«Министерство торговли и интеграции РК внимательно отслеживает развитие логистической инфраструктуры крупнейших международных торговых платформ. На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства РК», — заявили в пресс-службе МТИ РК сегодня, 29 июля 2026 года.