Волгоградцы попросили из бюджета 39 млрд рублей по налоговым вычетам

В УФНС России по региону подвели предварительные итоги декларационной кампании текущего года, уточнив, что всего налогоплательщики региона за этот период предоставили более 140 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ и более 38 тысяч заявлений о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке. При этом отмечается, что сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, составила более 5 миллиардов рублей.